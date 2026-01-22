Le Président du Conseil National des Églises de Réveil et Pentecôtistes du Gabon (CNERPG), le Révérend Pasteur Obiang Gaspard, a accordé une audience au Coordinateur Général du Forum National des Organisations de Jeunesse, Emmanuel Ombana.

Cette rencontre visait à présenter le Forum et à mobiliser la jeunesse chrétienne des Églises de réveil en faveur du développement et de la gouvernance du pays.

Saluant cette initiative qu'il juge pertinente et porteuse d'espoir, le Révérend Pasteur OBIANG Gaspard a exprimé sa volonté de s'y impliquer pleinement. Il a annoncé la mobilisation des Départements Jeunesse et du Bureau National des Jeunes des Églises membres du Conseil, qui fédère plusieurs Églises de réveil sur l'ensemble du territoire national.

Il a, par ailleurs, exhorté les jeunes à toujours placer Dieu au centre de toute action publique, rappelant que toute initiative conduite sous la direction divine est appelée à porter du fruit et prospérer.

Le Coordinateur Général du Forum, Emmanuel Ombana a salué ces orientations, qualifiées de sages, et annoncé la tenue prochaine d'une séance de travail visant à renforcer l'implication des Églises de réveil dans les politiques Publiques de jeunesse et de développement national.