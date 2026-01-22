Madagascar: Relance économique - Accompagnement des petites entreprises rurales à Foulpointe

Plusieurs entités publiques et privées se sont réunies récemment à Foulpointe dans le cadre d'une initiative majeure de relance économique de la commune.

Cette rencontre marque le lancement d'un projet concret visant à structurer, formaliser et professionnaliser les très petites entreprises locales, avec un accompagnement allant de la production jusqu'à la commercialisation.

L'objectif est d'améliorer durablement la compétitivité des produits locaux grâce à différents types de renforcement, notamment technique, organisationnel et commercial. Un accent particulier est mis sur le changement de mentalité des acteurs économiques afin de favoriser une approche plus professionnelle, orientée vers la qualité, la durabilité et l'accès au marché.

La stratégie adoptée repose sur la coopération des acteurs locaux. Une partie de la valeur ajoutée générée par les activités économiques sera réinvestie dans des projets de social business destinés à améliorer les conditions de vie des producteurs et de leurs familles, notamment à travers des actions dans les domaines des infrastructures et des services sociaux.

Mesures privilégiées

Les producteurs de litchis occupent une place centrale dans ce programme. Ceux qui participeront à la réalisation du projet d'exportation de 1 000 tonnes de litchis de qualité, ainsi que leurs familles, bénéficieront de mesures privilégiées.

Les opérateurs de la filière litchis contribueront financièrement à ce projet de développement, confirmant ainsi leur engagement en faveur d'une croissance inclusive et durable. La première filière concernée par cette relance est la vannerie.

Les artisans spécialisés dans la fabrication de nattes de plage et de paniers bénéficieront de renforcements techniques, mais surtout d'un appui structuré pour la commercialisation de leurs produits.

La deuxième filière prioritaire est la pêche. Des équipements seront mis à la disposition des pêcheurs, notamment pour améliorer la conservation des produits halieutiques, afin d'éviter la braderie des prises en fin de journée faute de débouchés.

À travers cette initiative, la commune de Foulpointe pose les bases d'un développement économique local plus organisé, plus équitable et résolument tourné vers la création de valeur au profit des producteurs.

Premier débouché concret

La filière maïs sera également développée car elle contribue à la sécurité alimentaire et à l'industrialisation locale, notamment la provenderie. À cette occasion, 189 producteurs leaders issus de 7 fokontany ont bénéficié des formations.

Des associations de femmes ont également été mises en place dans chaque fokontany. Cette approche vise à assurer la pérennisation des actions. Ensuite, une réunion de concertation a été organisée entre la commune de Foulpointe et des responsables des différentes confessions religieuses, ayant un rôle clé dans le suivi et l'encadrement des actions menées au niveau local, ainsi que bien d'autres partenaires.

Le secteur de l'exportation était représenté par le groupe Faly Export. Du côté des importateurs, l'un des représentants, Bernard Teboul, est intervenu par visioconférence. À l'issue des échanges avec les producteurs, il a d'ores et déjà passé commande de plusieurs articles issus des produits artisanaux locaux, marquant ainsi un premier débouché concret.

L'organisation ICHTUS assure, quant à elle, la transparence et la bonne gouvernance du projet via l'application Holyappli. La séance a été clôturée par Xavier Ratrema, un professionnel en charge de l'éducation et du changement de mentalité, intervenu également par visioconférence, tandis que Airtel Madagascar a assuré la connectivité et la transmission en direct de l'événement.