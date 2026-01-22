Afrique: Basketball 5X5/Mondial 2027 - Les Ankoay se préparent à une mission périlleuse à Dakar

Les Ankoay s'apprêtent à disputer une étape décisive des qualifications pour la Coupe du monde 2027. À Dakar, Madagascar devra se mesurer à trois poids lourds du basketball africain.

Madagascar, avec les Ankoay seniors hommes du 5x5, va débuter sa préparation pour la campagne qualificative à la Coupe du monde 2027. Pour aborder ce rendez-vous majeur, la Fédération malagasy de basketball (FMBB) commence la préparation à partir du 26 janvier avec douze joueurs présélectionnés. Les séances se déroulent au Palais des sports et dans la petite salle de Mahamasina, en attendant l'arrivée des expatriés évoluant à l'étranger.

« La FMBB a choisi de commencer la préparation séparément avec les expatriés. Ils sont retenus chacun dans leur club et ne pourront travailler ensemble que quelques jours avant la compétition. La présélection actuelle est composée des joueurs locaux qui ont déjà préparé l'Africa Cup de 3x3 au mois de décembre », explique Harinirina Jimmy Désiré Randriamandimby, président de la commission de compétition auprès de la FMBB.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette préparation des Ankoay vise les rendez-vous de Dakar entrant dans le cadre de la deuxième fenêtre des qualifications. Placés dans le groupe B, les Ankoay auront fort à faire face au Sénégal, pays hôte, à la Côte d'Ivoire et à la République démocratique du Congo, trois nations habituées aux joutes continentales.

L'enjeu sportif est considérable. À l'issue de la troisième fenêtre prévue en juillet, seules les trois premières équipes de chaque groupe accéderont au deuxième tour des qualifications, tandis que les dernières seront éliminées.

Un défi de taille

La suite se jouera lors des fenêtres d'août et de février 2027, pour déterminer les cinq nations africaines qualifiées pour la Coupe du monde.

L'historique des confrontations entre ces trois nations adversaires de Madagascar rappelle l'ampleur du défi qui attend les Ankoay. Face au Sénégal, Madagascar avait subi une lourde défaite en AfroBasket 2011 (92-75), avant de signer une victoire symbolique en août 2025 lors d'un match amical remporté 68-67 en France, première réussite malgache face aux Lions de la Teranga.

La Côte d'Ivoire, elle, a confirmé sa domination lors des éliminatoires de l'AfroBasket 2025, avec deux victoires nettes contre Madagascar (106-73 et 77-69). Quant à la RDC, elle avait également pris le dessus lors des qualifications de l'AfroBasket 2021, s'imposant à deux reprises face aux Ankoay.

Dans ce contexte, la fenêtre de Dakar apparaît comme un véritable révélateur du niveau malgache. De retour sur la scène continentale depuis l'été 2025, après une longue absence dans la catégorie senior, Madagascar poursuit sa reconstruction. Face à des adversaires expérimentés, les Ankoay tenteront non seulement de défendre leurs chances, mais aussi de confirmer le renouveau du basketball malgache en 5x5 sur la scène africaine.