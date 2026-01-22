Madagascar: CEPE, BEPC et Baccalauréat 2026 - Les calendriers d'examen rectifiés

Les principaux examens officiels, à savoir le CEPE, le BEPC et le baccalauréat pour cette année 2026, se tiendront finalement en juin et juillet, et aucune session n'aura lieu en août, à la grande satisfaction des parents d'élèves, enseignants et futurs candidats à ces examens.

Les dates initialement prévues pour les examens officiels ont suscité un grand nombre de réactions par rapport au recul observé au niveau du calendrier des examens, en comparaison avec les dates des sessions 2025. Le calendrier des examens 2026 a finalement fait l'objet d'une rectification en conseil des ministres, le 20 janvier 2026.

CEPE

Ainsi, les candidats au Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) passeront les épreuves le 16 juin 2026, alors que la date initialement indiquée était le 21 juillet 2026. Faut-il rappeler que, ces dernières années, le CEPE se tient toujours avant la fête nationale, le 26 juin.

Il n'est pas rare de voir les résultats déjà publiés avant le « arendrina » du 25 juin au soir, permettant ainsi aux jeunes candidats de profiter déjà des vacances et de ne plus avoir à retourner à l'école ou à réviser après la fête nationale. Pour rappel, le CEPE 2025 s'est tenu le 17 juin.

BEPC

Le calendrier du BEPC a également fait l'objet d'une rectification. Initialement prévues se tenir du 27 au 30 juillet 2026, les épreuves seront finalement avancées de trois semaines et auront lieu du 6 au 9 juillet 2026.

Rappelons qu'en 2025, les épreuves du BEPC se sont déroulées du 30 juin au 3 juillet 2025. Le calendrier 2026 rectifié se rapproche ainsi de celui de 2025, à une semaine près. Généralement, et pendant de nombreuses années, les épreuves du BEPC débutent chaque année environ deux semaines après celles du CEPE.

Bac

Quant au baccalauréat, le calendrier 2026 a également été rectifié et adopté en conseil des ministres du 20 janvier. Initialement prévue se dérouler du 17 au 21 août 2026 (du 24 au 27 août pour la deuxième partie du baccalauréat technologique, technique et professionnel), la session 2026 du baccalauréat se tiendra finalement du 20 au 24 juillet 2026 pour le baccalauréat de l'enseignement général et la première partie du baccalauréat technologique, technique et professionnel.

La deuxième partie du bac technologique, technique et professionnel se tiendra du 27 au 30 juillet 2026. Voilà qui devrait probablement mettre fin au tollé général face à la tenue tardive des sessions d'examen 2026 lors de la publication des dates initiales. Dans les calendriers rectifiés, aucun des trois principaux examens officiels n'a lieu au mois d'août.