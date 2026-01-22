Gabon: Les médias au coeur du RGPL pour mieux informer

Mobiliser, informer et engager les médias comme acteurs stratégiques de sensibilisation, de pédagogie citoyenne et de lutte contre la désinformation autour du Recensement Général de la Population et des Logements (RGPL) était un des objectifs du séminaire d'information initié à l'endroit des médias gabonais. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a eu lieu ce mercredi 21 janvier 2026 à Libreville dans l'enceinte du ministère en charge de la Planification et de la Prospective.

Les hommes et femmes des médias gabonais ont répondu à l'invitation du Bureau central du recensement (BCR) à travers son Directeur, Noël Moussavou. Les journalistes des médias public et privé ont été mobilisés et gratifiés des éléments de langage pour comprendre afin de mieux informer le public sur les enjeux du Recensement général de la population et des logements.

" Ce qui nous réunit ici, c'est le recensement, pour apporter le maximum d'informations à la presse et faire en sorte que les journalistes puissent comprendre pour mieux informer les populations" explique Noël Moussavou, Directeur du Bureau central du recensement (DBCR).

Il était aussi question lors de cette rencontre, d'expliquer à la presse, pourquoi le Recensement général de la population et des logements est une priorité nationale ? Pourquoi est-il un outil d'aide à la décision pour le Gabon ?

De la nécessité d'informer, de rassurer et de mobiliser

Il est aussi du devoir et de la responsabilité des journalistes d'informer, de rassurer et de mobiliser les populations à se faire recenser. Le Directeur général de l'Institut national de la statistique Gabon, Symolin Ondo Meto'o a insisté sur l'importance et la nécessité de fournir aux médias, des éléments concrets, fiables et clairs pour mieux informer avec exactitude. "Informer, ce n'est pas prendre position, c'est dire ce qui se passe ", fait-il savoir aux participants, en mettant un point d'honneur sur l'exigence de neutralité et de responsabilité qui incombe à la presse.