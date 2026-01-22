Sénégal: Le quotidien « Le Soleil » désormais disponible sur YouScribe, le « Netflix de la lecture»

21 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Après son intégration sur PressReader, l'un des plus grands kiosques numériques au monde regroupant plus de 7 000 journaux et magazines en 60 langues et dans plus de 150 pays, le quotidien national sénégalais « Le Soleil » est désormais accessible sur YouScribe, la bibliothèque en streaming leader sur le continent africain.

Cette initiative marque une nouvelle étape dans la modernisation de l'accès à l'information, au service des lecteurs du Sénégal et de la diaspora.

Surnommée le « Netflix de la lecture », YouScribe se développe principalement en Europe et en Afrique, et est présente dans 13 pays de la zone MENA. Le service propose un modèle d'abonnement flexible : microcrédit à la journée pour les particuliers (B2C) ou abonnement annuel pour les établissements scolaires, universités et fondations (B2B). Fin 2023, YouScribe comptait déjà plus de 1,3 million de lecteurs abonnés en Afrique.

