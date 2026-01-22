Afrique: Coupe du monde de la boulangerie - Le Sénégal fait rayonner son savoir-faire à Paris

Présente à Paris à l'occasion de la Coupe du monde de la boulangerie (20 et 21 janvier), l'équipe nationale sénégalaise porte avec fierté les couleurs du pays et met en lumière l'excellence du savoir-faire artisanal national.

Le Sénégal prend part à cette prestigieuse compétition internationale aux côtés des plus grandes nations du monde. Conduite par Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et président des boulangers d'Afrique, la délégation sénégalaise représente dignement le pays dans ce rendez-vous mondial de l'excellence boulangère.

Au-delà de l'enjeu compétitif, cette participation constitue une reconnaissance du talent sénégalais, de la noblesse du travail artisanal et du génie créatif de femmes et d'hommes qui, chaque jour, oeuvrent à nourrir la population. Les boulangers sénégalais produisent quotidiennement des millions de baguettes, jouant ainsi un rôle essentiel dans la stabilité sociale et économique du pays.

Dans une note, le porte-parole de la délégation, Joseph Diab, a lancé un appel à la mobilisation nationale autour de l'équipe. Il invite les autorités, les institutions, les partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble du peuple sénégalais, à soutenir ces artisans qui portent aujourd'hui le drapeau national sur la scène internationale.