Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté, ce mercredi 21 janvier 2026, en Conseil des ministres, le Plan spécial d'Investissement et de Financement 2026-2028, destiné à impulser une transformation durable du tissu productif national.

Selon le Chef du Gouvernement, les financements attendus et mobilisés devront être orientés de manière rigoureuse vers des priorités pertinentes, aussi bien dans les objectifs de transformation poursuivis que dans les domaines d'intervention retenus. Ces investissements visent à renforcer les moteurs économiques du pays, à consolider le capital humain et à favoriser une inclusion plus large dans la dynamique de croissance.

À travers ce plan, l'État ambitionne de promouvoir la création d'opportunités d'emplois, l'amélioration des conditions de vie des populations ainsi que le renforcement de la cohésion sociale et de la sécurité.

Pour le Premier ministre, le succès de la transformation structurelle repose désormais sur la capacité à mobiliser et coordonner l'ensemble des acteurs, publics, privés, territoriaux et partenaires techniques et financiers, autour d'une même logique de financement, notamment au niveau des filières productives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Plan spécial d'Investissement et de Financement repose sur trois principes directeurs : une approche cohérente, sélective et stratégique des projets à financer ; une mobilisation massive du secteur privé, appelé à jouer le rôle de locomotive de la transformation économique ; et un engagement public fort en matière de redevabilité.

Le Premier ministre a également souligné que plusieurs projets cibles atteindront, à l'horizon 2028, des niveaux avancés de maturation, certains devenant pleinement opérationnels. Il s'agit notamment du Port sec de Tambacounda, du Grand Transfert d'Eau, des Agropoles du Sud et du Centre, du Réseau gazier du Sénégal, ainsi que des ports de Ndayane et de Sendou.

Par ailleurs, d'autres investissements structurants seront lancés ou poursuivis, notamment dans le cadre du Programme Énergies, de la connectivité numérique, ainsi que la relance d'entreprises nationales stratégiques telles que la SONACOS, AIR SENEGAL/AIBD et la SN La Poste. Ces efforts seront complétés par le développement d'infrastructures sociales.