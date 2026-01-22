Sénégal: Gamou de Katsina - L'Émir Sanusi II reçoit une délégation de Médina Baye et réaffirme les liens historiques avec la Fayda

21 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

L'Émir de Kano, Sa Majesté Sanusi II, a reçu en audience, ce mardi 19 janvier, au palais royal de Kano, une importante délégation venue de Médina Baye, à l'occasion du Gamou de Katsina, au Nigéria. Cette visite hautement symbolique s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens spirituels et fraternels entre la Fayda Tijaniyya et l'Émirat de Kano.

La délégation était conduite par Cheikh Mouhamadoul Khouraichi Niasse, envoyé spécial du Khalife général de la Fayda, Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim. Porteur d'un message de fraternité et d'attachement, l'émissaire est venu réaffirmer la continuité des relations historiques qui unissent les deux familles religieuses et traditionnelles.

Cette audience revêtait également une dimension particulière, coïncidant avec le 87e anniversaire de la visite de Baye Niasse à Kano, qu'il considérait comme un haut lieu de la Fayda Tijaniyya. Sanusi II, petit-fils de l'Émir Abdoulaye Baye Yaro, a été rappelé comme une figure centrale de cette histoire commune, en tant que roi de Kano et Khalife de Baye au Nigéria.

Cheikh Mouhamadoul Khouraichi Niasse a souligné les liens historiques profonds entre les deux familles, rappelant notamment que Cheikh Al-Islam El Hadji Ibrahim Niasse avait été invité en son temps par Abdoulaye Baye Yaro, alors Émir de Kano. Selon lui, cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de continuité spirituelle et fraternelle, fidèle à l'héritage transmis par les anciens.

Au cours des échanges, l'envoyé spécial a transmis les salutations et le message du Khalife général, réitérant son attachement à l'Émir et à la communauté nigériane. En retour, Sa Majesté Sanusi II a exprimé sa gratitude et a sollicité des prières pour la paix et la stabilité dans certaines régions du Nigéria, confrontées à des attaques terroristes et à la montée de l'intégrisme religieux.

Cette audience marque ainsi un moment fort de communion spirituelle et de solidarité, témoignant de la vitalité des relations entre Médina Baye et l'Émirat de Kano, au service de la paix et de l'unité du monde musulman.

