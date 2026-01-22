Sénégal: Parcelles Assainies (Dakar) - Cette terre offerte à l'État par le khalife Baye Seydi Thiaw Laye

Créé en 1974 pour désengorger le centre-ville de Dakar et ses environs submergés par l'exode rural massif, l'espace abritant les Parcelles Assainies a été offert à l'État par le troisième khalife de Seydina Limamoulaye, Baye Seydi Thiaw Laye. Le site, qui n'était qu'une dune de sable, est devenu l'une des plus importantes agglomérations de la capitale.

Nées de la décision de l'État du Sénégal, en rapport avec la Banque mondiale (Bm), de désengorger le centre-ville de Dakar et ses environs, les Parcelles Assainies ont été créées en 1974. Auparavant, le site n'était qu'un désert de dunes situé entre Cambérène et Yoff.

« Sans la générosité de la communauté layène, ce coeur battant de Dakar n'existerait pas », explique Oumar Coulibaly, délégué de quartier de l'Unité 21 des Parcelles Assainies.

Faisant un rappel historique, Seydina Issa Laye Diop, animateur et représentant du Khalife général des Layènes aux Parcelles Assainies, indique qu'à l'époque, Dakar se concentrait essentiellement entre la Médina, Gueule Tapée, Fass et Grand-Dakar.

Le Président Léopold Sédar Senghor sollicita le troisième Khalife de Seydina Limamou Laye, Baye Seydi Thiaw Laye, vers 1973, pour contenir le flux d'exode rural. Pour se conformer au leitmotiv de son grand-père Seydina Limamou Laye qui ne cessait d'exhorter les Dakarois à être hospitaliers envers les populations rurales, le Khalife répondit favorablement à la demande de l'État.

« Il octroya gracieusement 364 hectares à l'État, sans réclamer un seul franc ni la moindre parcelle en retour. Cette superficie de plus de trois millions de mètres carrés constitue aujourd'hui les unités 1 à 26 des Parcelles Assainies », apprécie Seydina Issa Laye Diop.

Cependant, l'ancien banquier précise que le nom originel, qui demeure les « Parcelles Assainies de Cambérène », a disparu des discours officiels et médiatiques au profit d'une appellation plus générique.

Toujours est-il que selon ses explications, avant l'urbanisation, le secteur était « si isolé et sauvage que ceux qui y travaillaient, comme les ministres Amadou Clédor Sall et Mamadou Diop, étaient surnommés les "gouverneurs du désert" ».

Il se réjouit aujourd'hui que « ce qui n'était qu'une étendue de sable » est devenu « une cité populeuse et dynamique ». Mieux, dit-il, « avec l'urbanisation galopante, un mètre carré s'échange aujourd'hui à 250.000 FCfa voire plus. Si l'on réévaluait ce don aujourd'hui, nous parlerions d'une valeur dépassant les 1.000 milliards de FCfa. C'est un apport colossal que la communauté layène a consenti pour le développement de la capitale ».

Par conséquent, il estime qu'il faut que l'État rende l'ascenseur à la communauté layène, au regard « du contraste saisissant » entre les Parcelles Assainies et les cités environnantes comme Nord Foire ou l'aéroport international Léopold Sédar Senghor.

Il relève que ces cités sont reliées au réseau d'assainissement moderne, tandis que Yoff et Cambérène attendent toujours une viabilisation complète.

« Il est paradoxal qu'au coeur de Dakar, ces foyers religieux soient encore dépendants de systèmes d'évacuation précaires alors que ce sont ces mêmes terres qui ont permis l'extension de la ville », insiste notre interlocuteur, plaidant ainsi la modernisation de ces quartiers.