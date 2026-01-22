Sénégal: Saraya - Trois dragues détruites lors d'une opération contre l'orpaillage clandestin

Une opération de sécurisation et de lutte contre l'orpaillage clandestin a été menée avec succès ce mardi 21 janvier 2026, aux environs de 11 heures, dans le village de Saeinsoutou (département de Saraya). À cette occasion, trois dragues artisanales ainsi qu'une pirogue utilisées pour l'extraction illégale de l'or dans le lit du fleuve Falémé ont été détruites .

Saeinsoutou se situe sur le long de la rive gauche du fleuve Falémé, dans le département de Saraya.

Les éléments de la brigade de Saraya, appuyés par le Groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI) basé à Saeinsoutou, ont agi suite à des renseignements signalant des activités d'exploitation illégale d'or alluvionnaire dans cette zone frontalière côté Sénégal.

L'intervention des forces de défense et de sécurité a permis la destruction de trois dragues artisanales ainsi que d'une pirogue utilisées pour l'extraction illégale de l'or dans le lit du fleuve Falémé. Aucun incident ni interpellation n'a été signalé au cours de l'opération.

Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités pour lutter contre l'orpaillage clandestin, protéger l'environnement et garantir la sécurité des populations riveraines.