Sénégal: Conseil des ministres du 21 janvier 2026 - Ce qu'il faut retenir

Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 21 janvier 2026, sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République.

A l'entame de sa communication, le Chef de l'État a évoqué la célébration de la 146e édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi en félicitant le Khalife général des Layènes, Mouhamadou Lamine LAYE, et l'ensemble de la communauté layène, pour le bon déroulement et le succès de la 146e édition de la commémoration de l'Appel de Seydina Limamou Lahi, tenue les 19 et 20 janvier 2026.

CAN 2025 et Coupe du Monde 2026

Le Président de la République est ensuite revenu sur la victoire historique du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, remportée le 18 janvier 2026 au Maroc. « À travers cette performance sportive, les Lions ont hissé le Sénégal au sommet du football continental », a-t-il fait savoir, tout en réitérant « ses félicitations au sélectionneur national et aux joueurs pour leur engagement, leur combativité et leur patriotisme ».

Le Chef de l'État a également salué le président et les membres de la Fédération sénégalaise de Football, l'encadrement administratif et technique, ainsi que le Premier ministre et l'ensemble du Gouvernement, « en particulier le Ministre de la Jeunesse et des Sports, pour l'accompagnement efficace et les conditions favorables de préparation accordées à l'équipe nationale ».

Le Président de la République a demandé de maintenir la dynamique des performances, d'améliorer les conditions d'encadrement, de préparation et de participation des équipes nationales aux compétitions internationales, tout en instruisant « l'évaluation de la participation du Sénégal à la CAN 2025 ainsi que du championnat national de football ». Il a enfin prescrit « le déploiement du plan de préparation des Lions pour la Coupe du Monde 2026 ».

Protection des artistes et valorisation de la culture

S'agissant du secteur culturel, le Président de la République a rappelé le rôle majeur que jouent les artistes et professionnels de la culture dans la vie nationale et a instruit la poursuite des efforts visant l'amélioration de la sécurité sociale, de la protection professionnelle et des conditions de travail et d'exercice des artistes.

Il a insisté sur « le respect scrupuleux des droits d'auteur et des droits voisins, avec l'application effective du système de rémunération pour copie privée », ainsi que sur « l'amélioration soutenue du Statut de l'Artiste et des Professionnels de la Culture ».

Rappelant que la culture demeure une dimension essentielle de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050, le Chef de l'État a instruit les autorités compétentes de renforcer la qualité des formations à l'École nationale des Arts et Métiers de la Culture, de moderniser les infrastructures culturelles, de consolider la décentralisation de l'action culturelle et de veiller à la réalisation d'un agenda culturel national.

Il a clos ce chapitre en soulignant « l'importance de la tenue des États généraux de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme durant le premier semestre de l'année 2026 ».

Insécurité routière : des mesures urgentes attendues

Abordant la question de la sécurité routière, le Président de la République a indiqué que la modernisation des plans de circulation, le renouvellement des parcs de véhicules de transport et la sécurité routière doivent rester des priorités du Gouvernement. Déplorant la recrudescence des accidents mortels de la route, il a demandé « la mise en oeuvre urgente de mesures préventives supplémentaires », notamment le renforcement de la formation des chauffeurs, des contrôles techniques et le respect strict de la limitation de vitesse des véhicules de transport urbain et interurbain. Il a, à cet effet, invité le Premier ministre « à tenir prochainement une réunion d'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations des États généraux des transports ».

Agenda présidentiel

Enfin, le Chef de l'État a informé le Conseil avoir effectué les 12 et 13 janvier 2026 une visite d'amitié et de travail au Koweït et avoir pris part, le 14 janvier 2026, au Sommet sur la Durabilité à Abu Dhabi.