Madagascar: Cyclone Ewetse - Dissipation progressive ce jour

22 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Après avoir touché terre dans la matinée du 21 janvier 2026 à Itampolo, dans le Sud de Madagascar, le système perd en intensité. Un communiqué publié par la Direction générale de la météorologie, hier à 10 heures locales, fait savoir que le système apporte des vents moyens de 75 km/h, accompagnés de rafales pouvant atteindre 105 km/h, principalement concentrées en mer. « Le phénomène poursuit sa trajectoire vers l'est à une vitesse d'environ 15 km/h », continue le communiqué de Météo Madagascar.

Malgré cet affaiblissement, les autorités appellent à la plus grande vigilance. Les nuages associés au cyclone continuent de provoquer des pluies persistantes dans les régions du Sud. Ce qui expose plusieurs zones à des risques d'inondations et de crues subites.

Les districts d'Ampanihy, Beloha et Tsihombe sont placés en alerte rouge, tandis que l'alerte est levée pour Toliara I-II et Betioky Atsimo. Les services météorologiques prévoient une dissipation progressive des masses nuageuses au plus tard ce matin.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En attendant, les usagers de la mer, de Maintirano à Taolagnaro, sont formellement invités à rester à quai. Les autorités rappellent l'importance de suivre strictement les consignes de sécurité afin de limiter les impacts humains et matériels de ce nouvel épisode cyclonique.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.