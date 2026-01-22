Madagascar: Cyclone Ewetse - Dissipation progressive ce jour

Après avoir touché terre dans la matinée du 21 janvier 2026 à Itampolo, dans le Sud de Madagascar, le système perd en intensité. Un communiqué publié par la Direction générale de la météorologie, hier à 10 heures locales, fait savoir que le système apporte des vents moyens de 75 km/h, accompagnés de rafales pouvant atteindre 105 km/h, principalement concentrées en mer. « Le phénomène poursuit sa trajectoire vers l'est à une vitesse d'environ 15 km/h », continue le communiqué de Météo Madagascar.

Malgré cet affaiblissement, les autorités appellent à la plus grande vigilance. Les nuages associés au cyclone continuent de provoquer des pluies persistantes dans les régions du Sud. Ce qui expose plusieurs zones à des risques d'inondations et de crues subites.

Les districts d'Ampanihy, Beloha et Tsihombe sont placés en alerte rouge, tandis que l'alerte est levée pour Toliara I-II et Betioky Atsimo. Les services météorologiques prévoient une dissipation progressive des masses nuageuses au plus tard ce matin.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En attendant, les usagers de la mer, de Maintirano à Taolagnaro, sont formellement invités à rester à quai. Les autorités rappellent l'importance de suivre strictement les consignes de sécurité afin de limiter les impacts humains et matériels de ce nouvel épisode cyclonique.