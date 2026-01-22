Gabon: Audience accordée au Haut Représentant de la République française près la République gabonaise

Le Ministre d'État, Ministre des Transports, de la Marine marchande, chargé de la Logistique, Monsieur Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a reçu en audience Son Excellence Fabrice Mauriès, Haut Représentant de la République Française près la République Gabonaise.

Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs dossiers d'intérêt commun relatifs aux secteurs ferroviaire, aérien et maritime, piliers essentiels de la coopération entre la République Gabonaise et la République Française.

À cette occasion, le diplomate français a adressé ses félicitations au Ministre d'État à la suite de sa reconduction à la tête du département ministériel des Transports.

Concernant le transport ferroviaire, les travaux ont porté sur l'opérationnalisation des conventions relatives à la réhabilitation du chemin de fer gabonais, conclues entre la partie gabonaise, représentée par la Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG), et les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union Européenne (UE) et l'Agence Française de Développement (AFD), à l'occasion de la demière visite officielle au Gabon du Président de la République Française, Son Excellence Emmanuel Macron.

S'agissant du transport aérien, le Ministre d'État a de nouveau porté à l'attention de son interlocuteur les préoccupations majeures du Gouvernement gabonais relatives à la desserte nationale assurée par Air France, en particulier sur l'axe Libreville-Paris.

Les points évoqués ont notamment concerné l'état des appareils, la qualité des services offerts aux passagers ainsi que le niveau des tarifs appliqués. A cet égard, la partie française a souligné la nécessité d'identifier, de manière concertée, des solutions permettant une amélioration durable de loffre aérienne à destination du Gabon.

Les échanges ont également porté sur les enjeux de sécurité maritime, notamment la lutte contre la piraterie dans les eaux gabonaises et leurs abords, à la suite d'incidents récemment enregistrés. Sur ce volet, la France a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le Gabon dans le renforcement de ses capacités de sécurisation maritime.