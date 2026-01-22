Madagascar: Basket-ball - M'Madi Mathias renforce BC Orchies

Le Basket Club d'Orchies, club français évoluant en NM1, tient son renfort. Le club a officialisé l'arrivée de Mathias M'Madi. L'international malgache de 1,98 m rejoint le club jusqu'à la fin de saison pour pallier l'absence de Lucas Veraghe. Le joueur de 20 ans est capable d'évoluer sur les postes 1 et 2. Le jeune arrière apporte fraîcheur, intensité et polyvalence à l'effectif.

Issu de la formation française, Mathias M'Madi a fait ses classes à Hyères-Toulon en Élite 2 avant de poursuivre son apprentissage à Chalon-sur-Saône, au sein de l'équipe Espoirs évoluant en Betclic Élite. Il se distingue par sa capacité à scorer et son agressivité, balle en main.

Mathias s'est surtout fait remarquer lors de l'Afrobasket U18 2022 à domicile et lors de la Coupe du monde U19, où il impressionne en compilant plus de 24 points par match, attirant l'attention de nombreux observateurs.

Après ces joutes mondiales, il a lancé sa carrière professionnelle à Morón, en deuxième division espagnole, avec 7,4 points de moyenne. Cadre de la sélection malgache lors des qualifications à l'Afrobasket 2025 (10,7 points, 2,3 passes), il a déjà montré l'étendue de son talent.

À peine arrivé à Orchies, Mathias M'Madi a été aligné lundi face au Havre. Il n'a pas tardé à se mettre en évidence. Malgré une défaite du BCO après prolongation, il a livré une prestation convaincante, terminant meilleur marqueur avec 24 points.

Un premier aperçu prometteur qui laisse espérer une contribution précieuse au collectif orchésien pour la suite de la saison. « Tout juste arrivé dans le Nord, Mathias a vécu son baptême du feu hier soir face au leader. Malgré la défaite, notre numéro 4 a déjà démontré toutes ses qualités », a publié son nouveau club sur les réseaux sociaux.