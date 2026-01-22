Afrique: CAN 2027 - Qualifications, les Barea, huit mois pour préparer le terrain

La Coupe d'Afrique des Nations 2025 vient à peine de s'achever que la CAF dévoile déjà le calendrier provisoire des qualifications de la CAN 2027. Pour les Barea, la première rencontre est annoncée en septembre.

La 36e édition de la CAN se tiendra du 19 juin au 18 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Pas moins de 48 nations africaines prendront part aux qualifications. Parmi elles, 42 sélections accèdent directement à la phase de groupes, tandis que 12 autres devront passer par le tour préliminaire pour décrocher les six tickets restants.

Madagascar, exempté de ce premier tour, entrera en lice lors de la phase de poules dont les premières journées débuteront le 21 septembre 2026. Six journées sont prévues, la dernière se jouera entre le 9 et le 17 novembre.

En attendant, les Barea profiteront des trêves internationales de mars et juin pour disputer des matches amicaux. Leur destin dépendra de leur préparation, mais aussi de trois enjeux majeurs, à savoir l'homologation du Stade Barea, le choix du futur coach et le tirage au sort des éliminatoires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le futur coach en question

L'homologation du Stade Barea reste déterminante. Jouer à domicile devant ses supporters est un atout incomparable. Voilà trop longtemps que les férus du ballon rond n'ont plus vibré dans leur propre jardin.

Les travaux de finition se poursuivent sous la supervision du ministère de tutelle. L'attente est grande pour que l'annonce officielle devienne enfin réalité. Autre dossier brûlant : celui du sélectionneur.

Le contrat du Franco-Portugais Corentin Martins arrive à échéance ce mois-ci. À Isoraka, la question est posée. Poursuivra-t-il l'aventure après un bilan honorable de cinq victoires en huit matches internationaux ? Avec l'annulation du CHAN, le coach Rôrô, qui avait pris les rênes, reste une option crédible et pourrait être retenu pour mener les Barea vers la qualification.

Enfin, le tirage au sort des éliminatoires place Madagascar dans le chapeau 2 aux côtés du Ghana, du Gabon, de la Guinée, de l'Ouganda, de l'Angola, de la Zambie, du Bénin, de la Guinée équatoriale, du Mozambique, des Comores, du Niger et de la Libye. Huit mois, pas un de plus, pour préparer le terrain sur tous les fronts. Les Barea savent que l'avenir se joue dès maintenant.