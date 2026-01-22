Madagascar: Evénementiel - Un mini-record pour le mois de février

Février s'annonce bouillant à Tananarive, avec plus de 20 spectacles et concerts, en sus du retour du festival Madagascourt. Cette effervescence culturelle témoignerait d'un secteur événementiel « optimiste » après une période indécise.

Le mois de février est particulièrement bouillonnant cette année dans la capitale, peut-être la fièvre du changement politique. Pour commencer, le « Madagascourt Film Festival » se tiendra cette année du 20 au 25 février.

Après un stand-by, cet évènement majeur du cinéma malgache reprend du service avec une édition écourtée à six jours. Les concerts sont innombrables. Marion sera, par exemple, au CC Esca Antanimena le 22 février.

Depuis son retour sur ses terres, le chanteur de « Aza mierika » semble avoir gagné une nouvelle jeunesse. Il aligne les concerts et les succès dans les grandes et petites salles de Tananarive.

À se demander s'il signe définitivement son retour au pays. L'autre événement de février est le spectacle « New Gen Party » le 15 février au stade Barea Mahamasina Hall R+1. Cette fois, le hip-hop sera à l'honneur avec les rappeurs les plus en vue du moment : Ratsilahy, Voaygang, Rndr et d'autres. Il se dit dans le milieu du rap tananarivien que Rndr est le plus dominant en ce moment.

Un retour aux affaires pour « Che bel canto », le 15 février également à 15h, encore à Mahamasina, au Palais des Sports. Comme au tout début, Tovo J'Hay sera honoré par ces dames en musique.

Il y aura, entre autres, Tosy, Malala de Zay, Nanie... Pas moins de 18 spectacles et concerts animeront le mois de février. Et des grosses cylindrées en majorité, pour ne citer que les Olombelo Ricky, Rajao Mianakavy, Mage 4, Bekoto, Do Rajohnson, Mahaleo Taranaka, etc.

Signe d'une reprise économique dans le secteur de l'évènementiel, réaction normale du marché de l'évènementiel en post-crise ou baisse des charges et des cachets : les observateurs sont en droit de se poser la question.