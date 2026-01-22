Sénégal: Un Plan spécial d'investissement pour 'transformer durablement le tissu productif national'

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présenté mercredi en Conseil des ministres un Plan spécial d'investissement et de financement pour 2026-2028, qui vise à "transformer durablement le tissu productif national".

"Le Premier ministre a présenté le Plan spécial d'investissement et de financement 2026-2028, destiné à transformer durablement le tissu productif national. Dans ce cadre, le financement attendu et mobilisé doit, rigoureusement, être orienté vers les priorités pertinentes, aussi bien dans l'objectif de transformation poursuivi que dans les domaines d'intervention retenus", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Il souligne que cet investissement "doit renforcer les poumons économiques ainsi que le capital humain et favoriser une inclusion plus large dans la dynamique de croissance, à travers la création d'opportunités d'emplois, l'amélioration des conditions de vie et le renforcement de la cohésion sociale et de la sécurité".

Pour le Premier ministre, cité par la même source, "le succès de la transformation structurelle reposera désormais sur la capacité à unifier les efforts de tous les acteurs, publics, privés, territoriaux et partenaires techniques et financiers, autour d'une même logique de financement, notamment autour des filières productives".

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le Plan spécial d'investissement et de financement en question repose sur trois principes directeurs, dont "l'impératif d'une approche cohérente, sélective et stratégique des projets à financer".

Il est aussi basé sur "une mobilisation massive du secteur privé comme locomotive de la transformation pour renforcer l'ancrage productif", et "un engagement public de redevabilité".

Dans cette perspective, "les projets cibles atteindront d'ici 2028 un stade différencié de maturation, certains devenant pleinement opérationnels, comme le Port sec de Tambacounda, le Grand Transfert d'Eau, les Agropoles sud et centre, le Réseau Gazier du Sénégal ainsi que les ports de Ndayane et de Sendou", indique la même source.

Le Premier ministre indique également que d'autres investissements structurants seront lancés ou poursuivront leur mise en oeuvre, ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

Il cite le Programme Énergies ou la connectivité numérique, la relance d'entreprises nationales "névralgiques comme la SONACOS, AIR SENEGAL/AIBD et la SN LA POSTE", investissements qui "seront complétés par des infrastructures sociales".

Le chef du gouvernement considère que "cette orientation marque une refondation profonde de la gouvernance de l'investissement public, visant à immuniser les projets catalytiques, essentiels au développement et à la transformation économique du pays, contre les risques inhérents aux financements extérieurs comme la lourdeur des procédures et les suspensions ou annulations liées aux chocs exogènes", poursuit la même source.