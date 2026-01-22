Sénégal: Ziguinchor - Cinq tonnes de drogue et des billets noirs d'une contre-valeur de plus de cinq milliards FCFA incinérés

Mamatoro (Ziguinchor) — La direction régionale des douanes du Sud a incinéré, ce mercredi, à Mamatoro, dans le département de Ziguinchor (sud), cinq tonnes de drogue, des billets noirs d'une contre-valeur de plus de cinq milliards FCFA et des faux médicaments estimés à neuf millions de nos francs, saisis dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, a constaté l'APS.

Ces produits prohibés incinérés sont composés de cinq tonnes de chanvre indien, d'une contre-valeur estimée à 500 millions de francs CFA, d'une valeur de plus de cinq milliards francs CFA en billets noirs, ainsi que des faux médicaments évalués à neuf millions francs CFA, a indiqué le directeur régional des douanes du Sud, le colonel Cheikh Diouf, en marge de l'incinération.

Ces saisies ont été effectuées au cours de l'année 2025, a-t-il précisé, ajoutant qu'elles sont le fruit d'une forte synergie de lutte entre les forces de défense et de sécurité, notamment la douane, la gendarmerie, l'Armée, la police et les agents des eaux et forêts.

"Ces opérations illustrent la vigilance permanente et la collaboration étroite entre les forces de sécurité engagées dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée dans la zone sud ", a ajouté le colonel Diouf.

Il a révélé par ailleurs la saisie de 386,5 kilogrammes de cocaïne, d'une contre-valeur estimée à 30,8 milliards de francs CFA dans la région de Ziguinchor.

Cette quantité, a-t-il précisé, est actuellement sous scellée au niveau du parquet pour des raisons de procédure.

L'adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, Alsény Bangoura, a salué les résultats réalisés grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de sécurité et de défense.

Les autorités régionales ont invité les populations à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité, en signalant toute activité suspecte, afin d'empêcher que les régions sud ne devienne un refuge de l'économie criminelle.

Cette cérémonie d'incinération est organisée en prélude de la Journée internationale de la Douane, célébrée le 26 janvier prochain sous le thème : " une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ".

La direction régionale des douanes couvre l'intégralité des régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.