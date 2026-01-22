Sénégal: Sécurité routière - Le chef de l'Etat préconise des 'mesures préventives supplémentaires'

21 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi "la mise en oeuvre urgente de mesures préventives supplémentaires d'amélioration de la sécurité routière".

"Déplorant la recrudescence des accidents mortels de la route, impliquant généralement des véhicules de transport et des gros porteurs, [Bassirou Diomaye Faye] demande la mise en oeuvre urgente de mesures préventives supplémentaires d'amélioration de la sécurité routière", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Il ajoute que le chef de l'État "prescrit de renforcer la formation des chauffeurs ainsi que les contrôles techniques et de veiller au respect de la réglementation limitant effectivement la vitesse de circulation des véhicules de transport urbain et interurbain".

"Dans ce sillage, il invite le Premier ministre à tenir prochainement une réunion d'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations des États généraux des transports", indique la même source.

Selon le président de la République, cité par le communiqué du Conseil des ministres, "la modernisation des plans de circulation, le renouvellement des parcs des véhicules de transport et la sécurité routière doivent rester des priorités du gouvernement".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.