Sénégal: Sécurité routière - Le chef de l'Etat préconise des 'mesures préventives supplémentaires'

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi "la mise en oeuvre urgente de mesures préventives supplémentaires d'amélioration de la sécurité routière".

"Déplorant la recrudescence des accidents mortels de la route, impliquant généralement des véhicules de transport et des gros porteurs, [Bassirou Diomaye Faye] demande la mise en oeuvre urgente de mesures préventives supplémentaires d'amélioration de la sécurité routière", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Il ajoute que le chef de l'État "prescrit de renforcer la formation des chauffeurs ainsi que les contrôles techniques et de veiller au respect de la réglementation limitant effectivement la vitesse de circulation des véhicules de transport urbain et interurbain".

"Dans ce sillage, il invite le Premier ministre à tenir prochainement une réunion d'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations des États généraux des transports", indique la même source.

Selon le président de la République, cité par le communiqué du Conseil des ministres, "la modernisation des plans de circulation, le renouvellement des parcs des véhicules de transport et la sécurité routière doivent rester des priorités du gouvernement".