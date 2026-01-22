Sénégal: Bassirou Diomaye Faye demande le déploiement du plan de préparation des Lions pour le Mondial 2026

Dakar — Le chef de l'État, réitérant mercredi en Conseil des ministres ses félicitations au sélectionneur national et aux Lions du football après leur sacre en Coupe d'Afrique des nations (CAN), a demandé le déploiement du plan de préparation de l'équipe nationale pour la Coupe du monde 2026.

Bassirou Diomaye Faye a demandé "de maintenir la dynamique des performances, d'améliorer les conditions d'encadrement, de préparation et de participation des équipes nationales aux compétitions internationales et d'évaluer la participation du Sénégal à la CAN 2025 ainsi que le championnat national de football. Le président de la République demande, enfin, le déploiement du plan de préparation des Lions pour la Coupe du monde 2026", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Les Lions du football, avec leur sacre à l'issue de la 35e édition de la CAN 2025 au Maroc, "ont hissé le Sénégal au sommet du football continental", a dit le président de la République, avant de réitérer "ses félicitations au sélectionneur national et aux joueurs pour leur engagement, combativité et patriotisme".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Après avoir félicité le président et les membres de la Fédération sénégalaise de football et l'encadrement administratif et technique, le président de la République adresse également ses félicitations au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, en particulier au ministre de la Jeunesse et des Sports, pour l'accompagnement efficace et les conditions favorables de préparation accordées à l'équipe nationale", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

La Coupe du Monde 2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

L'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique est logée dans le groupe I avec la France qu'elle a battu, un but à zéro, en match d'ouverture du Mondial 2002, la Norvège et un barragiste.