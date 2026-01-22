Sénégal: Les douanes du sud mobilisent plus de 5,7 milliards FCFA en 2025 contre 4,822 milliards FCFA en 2024

Ziguinchor — La direction régionale des douanes du Sud, qui couvre les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, a mobilisé plus de 5,7 milliards de francs CFA en liquidations douanières (droits de douane, taxes, TVA) au titre de l'année 2025, contre 4,822 milliards de francs CFA en 2024, soit une hausse de 19%, a-t-on appris mercredi de ladite direction régionale.

"Les liquidations douanières ont atteint 5,758 milliards de francs CFA en 2025, contre 4,822 milliards de francs CFA en 2024, soit une progression annuelle de 19 %, franchissant ainsi la barre symbolique des 5,7 milliards de francs CFA ", indique un document de la direction régionale des douanes du Sud transmis à l'APS.

Le texte ajoute que "les recettes contentieuses sont établies à 1,497 milliard de francs CFA en 2025, contre 1,271 milliard de francs CFA l'année précédente, soit une hausse de 18 %".

La direction régionale des douanes du Sud se félicite également "des importantes saisies effectuées dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée".

Les services des douanes du Sud ont notamment saisi 387,25 kilogrammes de cocaïne d'une contre-valeur estimée à 30,98 milliards de francs CFA, signe le document, en plus d'une "saisie de 5 168 kilogrammes de chanvre indien, évalués à 505,07 millions de francs CFA, de 41 064 coupures de billets noirs d'une contre-valeur estimée à 5,546 milliards de francs CFA, et des faux médicaments d'un montant de 9,123 millions de francs CFA".

Selon la direction régionale des douanes du Sud, "ces performances ont été réalisées grâce à un management de proximité, à l'engagement des unités opérationnelles, à l'appui constant de la Direction générale des douanes à travers le renforcement des moyens d'intervention et l'adhésion des populations à l'action douanière".

Les douanes sénégalaise s'apprêtent, par ailleurs, à commémorer, lundi prochain, la Journée internationale des douanes (JID) dont le thème porte cette année sur "Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement".