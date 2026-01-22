Togo: Expertise italienne au service de la finance inclusive

22 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Renforcer les mécanismes d'inclusion financière, c'est la priorité des pouvoirs publics qui s'appuient sur l'expertise italienne.

L'établissement financier Naos Investimenti prévoit de déployer un projet innovant de transferts monétaires à coûts réduits.

Le dispositif vise à proposer des solutions financières simples, sécurisées et adaptées aux réalités locales, afin d'améliorer l'accès aux services financiers pour les ménages à faible revenu, les femmes, les jeunes, les TPME/PME et les acteurs de l'économie informelle.

Le projet s'appuie sur des pratiques innovantes, capables de fonctionner même dans des zones à faible connectivité numérique.

Au-delà de l'inclusion financière, l'initiative ambitionne aussi de mobiliser des financements pour le tourisme, en facilitant l'accès aux ressources nécessaires à la création et à la consolidation d'activités touristiques, contribuant ainsi à la valorisation du potentiel national.

L'entreprise italienne, dont une délégation séjourne à Lomé, n'a pas donné plus de détails pour le moment.

