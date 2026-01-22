Madagascar: Appel à films lancé - Festival International du Film Panafricain de Cannes 2026

Cap sur la 23e édition du Festival International du Film Panafricain de Cannes. Le grand rendez-vous des cinéastes vient de lancer l'appel à films pour le festival, qui se déroulera au prestigieux Espace Miramar du 21 au 25 octobre 2026.

Cet événement tant attendu met en lumière la richesse et la diversité du cinéma panafricain et invite tous les cinéastes à soumettre leurs œuvres avant la date limite du 31 mars 2026.

Les genres acceptés incluent la fiction, l'animation, l'expérimental, le documentaire, les séries et les clips vidéo, offrant ainsi une plateforme variée pour les talents émergents et établis.

Les films sélectionnés auront la chance de concourir pour les prestigieux Dikalo Awards dans plusieurs catégories, dont les longs et courts métrages de fiction, les longs et courts métrages documentaires, la mention spéciale du jury en longs et courts métrages, le Dikalo de la paix, attribué par l'Association Nord-Sud Développement, ainsi que les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice.

Il est important de noter que les films peuvent être sélectionnés pour une diffusion lors du festival sans nécessairement être en compétition pour les Dikalo Awards, élargissant ainsi les opportunités de visibilité pour les créateurs.

Les cinéastes intéressés sont encouragés à inscrire leur film dès maintenant sur le site officiel : http://www.fifp.fr/submit. Ce pan du festival permet de découvrir des oeuvres et de célébrer ensemble le meilleur du cinéma panafricain lors de cette édition exceptionnelle. Une occasion de faire briller le talent africain sur la scène internationale.