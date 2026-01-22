Madagascar: Basket Dance Party - Quand le basket devient une fête, un rempart

Une ambiance dominicale particulièrement charmante. Le 18 janvier dernier a marqué l'ouverture officielle de la troisième édition de la « Basket Dance Party », un événement sportif et culturel désormais bien ancré dans le calendrier de la jeunesse à Diego-Suarez. La manifestation, organisée par le club de basket-ball WOLVES Diego, en partenariat avec Orange Madagascar, a rassemblé des équipes issues des lycées et des universités, filles et garçons confondus, autour d'un même terrain et d'un même objectif.

Au programme : des matchs inter-établissements, du rythme, de l'énergie, et surtout une jeunesse qui bouge. Car ici, le sport n'est pas seulement une compétition, c'est un choix. Celui de l'effort plutôt que de l'errance, du collectif plutôt que de l'isolement.

Ensuite, un concours de Miss et Mister sera organisé afin de mettre en lumière la beauté, l'élégance et l'harmonie, telles des œuvres sculptées par les anges, incarnées par la jeunesse diegolaise, tant féminine que masculine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La vision affichée par les organisateurs est carrément simple : offrir aux jeunes un cadre sain où ils peuvent à la fois apprendre, se dépasser et s'épanouir, tout en prenant du plaisir. Une manière assumée de promouvoir une activité physique structurée, loin des distractions nocives et des dérives qui guettent trop souvent une jeunesse livrée à elle-même.

À travers cette louable initiative, les instigateurs entendent rappeler que le loisir peut aussi être éducatif, que le divertissement peut former, et que le sport, lorsqu'il est bien encadré, devient un véritable outil de construction personnelle et sociale.

Un antidote, en somme, à l'oisiveté, à la délinquance juvénile et aux tentations stériles. À la tête du club WOLVES Diego, Bezara Stanio, journaliste reconnu et président du club, porte son optique avec constance : faire du basket-ball non seulement un jeu, mais un levier d'éducation et de discipline.

Une ambition partagée par les partenaires de l'événement, notamment Orange Madagascar, qui s'associe à une démarche où le gymnase couvert de Diego devient une gigantesque salle de classe.

Dans une ville où les défis de la jeunesse sont bien réels, la Basket Dance Party rappelle une évidence trop souvent oubliée : quand les jeunes courent après un ballon, ils courent un peu moins après les illusions.

Et parfois, c'est déjà une victoire. En effet, la première édition a été inaugurée en décembre 2023, suivie de la deuxième en novembre 2024. La troisième édition a, quant à elle, rassemblé un public encore plus nombreux de passionnés de basket et de danse.

Le hic du jour ! À cause du bon vieux délestage, la compétition, qui devait sans doute se finir tôt, s'est joyeusement prolongée jusqu'à 17h30. Par conséquent, deux matchs ont été reportés, selon le grand Stanio Bezara.

Apparemment, la Jirama a décidé de montrer qu'elle ne plaisante pas avec l'électricité, le public non plus ! Cerise sur le gâteau, le vice-président de l'Assemblée nationale était présent, histoire de ne rien rater du spectacle électrique. Bref, une situation qui, sans surprise, ralentit un peu le développement des évènements et festivités sur la pointe du pays... mais au moins, chacun a appris à patienter.