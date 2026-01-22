Madagascar: Aéroport international Ivato - Un Malgache interpellé avec 789 g d'or

Une tentative présumée de trafic illicite de ressources minières a été déjouée à l'aéroport international d'Ivato. Le mardi 20 janvier 2026, aux alentours de 17h30, un ressortissant malgache a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un vol de la compagnie Emirates à destination de Dubaï, en possession de trois lingots d'or transportés en dehors de tout cadre légal.

La situation a été détectée par la Police de l'air et des frontières (PAF), en poste à Ivato. Alertés, les agents ont immédiatement sollicité l'intervention du Service des Mines, relevant du ministère chargé des Ressources minières, également présent au sein de la plateforme aéroportuaire.

Les opérations de contrôle et de vérification effectuées sur place ont permis de constater que les lingots saisis ne portaient aucun poinçon ni marque officielle attestant leur enregistrement ou leur autorisation par les services compétents.

Le poids total de l'or saisi s'élève à 789 grammes, répartis en trois blocs. À ce stade de la procédure, l'individu interpellé fait l'objet d'une enquête préliminaire menée par la PAF. Une fois cette phase achevée, l'établissement du procès-verbal sera effectué conjointement par les différents services concernés, notamment la Douane, le Service des Mines, l'ANAF, le CIS ainsi que la PAF, tous mobilisés dans le traitement de cette affaire.

Cette interpellation survient quelques jours seulement après un autre cas similaire enregistré à Ivato, où plus de 5,16 kilogrammes d'or avaient été saisis alors qu'ils étaient présumés destinés à une exportation illicite.