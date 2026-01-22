Togo: Emploi, protection sociale, dialogue

Le Togo entend renforcer l'accès à un travail décent dans un environnement de croissance économique inclusive et de stabilité sociale d'ici à 2030.

Pour y parvenir, les pouvoirs publics misent sur trois actions majeures, au coeur desquelles figure l'élaboration d'un nouveau Programme pays pour le travail décent (PPTD) couvrant la période 2026-2030.

La stratégie accordera une attention particulière à la promotion de l'emploi décent, notamment en faveur des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap. Il prévoit également le renforcement et l'extension de la protection sociale, ainsi que la promotion des normes du travail à travers un dialogue social renforcé.

Dans la même dynamique, le gouvernement envisage la mise en place d'un pacte de stabilité sociale destiné à soutenir une croissance inclusive.

Il fera l'objet d'une validation fondée sur des consultations et un sondage auprès des organisations syndicales, du patronat et des représentants de l'État.

Le document de politique attendu réaffirme l'engagement des autorités en faveur du dialogue social et de la négociation collective, tout en recommandant une trêve sociale afin de créer un climat favorable au développement économique et social du pays.