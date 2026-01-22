Sénégal: Rufisque - Un individu interpelle pour meurtre

22 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque a procédé, ce 21 janvier 2026, à l'interpellation d'un individu pour meurtre.

Selon ses déclarations, le suspect avait loué sa charrette à la victime le 18 janvier 2026, pour une durée de six heures, moyennant la somme de 10 000 francs CFA. Un différend est né lorsque la victime ne lui a proposé que 2 500 francs CFA, entraînant une altercation verbale.

Une première bagarre a éclaté près de la clinique « Rada » avant que des tiers n'interviennent. Les deux protagonistes se sont de nouveau croisés dans le quartier Dangou. Le suspect affirme y avoir été surpris par la victime, munie d'une brique, avant de lui asséner un coup fatal à la tempe.

Paniqué, il aurait tenté de réanimer la victime en lui versant de l'eau, avant de prendre la fuite à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête suit son cours. La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.