Sénégal: Rufisque - Un individu interpelle pour meurtre

La Sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque a procédé, ce 21 janvier 2026, à l'interpellation d'un individu pour meurtre.

Selon ses déclarations, le suspect avait loué sa charrette à la victime le 18 janvier 2026, pour une durée de six heures, moyennant la somme de 10 000 francs CFA. Un différend est né lorsque la victime ne lui a proposé que 2 500 francs CFA, entraînant une altercation verbale.

Une première bagarre a éclaté près de la clinique « Rada » avant que des tiers n'interviennent. Les deux protagonistes se sont de nouveau croisés dans le quartier Dangou. Le suspect affirme y avoir été surpris par la victime, munie d'une brique, avant de lui asséner un coup fatal à la tempe.

Paniqué, il aurait tenté de réanimer la victime en lui versant de l'eau, avant de prendre la fuite à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête suit son cours. La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.