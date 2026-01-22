Afrique: CAN 2025 - La CAF place quatre Lions dans le onze type

La CAF a dévoilé son équipe type de la CAN 2025 largement dominée par les finalistes. Sans surprise, seuls trois pays y sont représentés. A côté des quatre Marocains et trois Nigérians, les champions d'Afrique sénégalais sont représentés par quatre joueurs. Sadio Mané élu meilleur joueur de la compétition figure en bonne place à côté du buteur de la finale Pape Alassane Guéye, de l'inamovible milieu de terrain Idrissa Gana Guèye et du défenseur Moussa Niakhaté.

Deux jours après le sacre du Sénégal face au Maroc en finale (0-1 a.p.), la Confédération africaine de football a rendu publique son équipe type de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Le Sénégal Vainqueur de cette de cette 35e édition et le Maroc ont une nette mainmise des deux finalistes. placent chacun quatre joueurs, tandis que le Nigeria, troisième du tournoi après son succès contre l'Égypte lors de la petite finale (0-0, 4-2 aux t.a.b.), complète ce onze avec trois éléments.

Champion d'Afrique, le Sénégal est représenté par son capitaine Sadio Mané, élu meilleur joueur de la compétition. Le joueur d'Al Nassr a également marqué cette finale par son rôle décisif en dehors du jeu, en convainquant ses coéquipiers de reprendre la rencontre après une interruption de près de quinze minutes.

Sadio Mané termine d'ailleurs pour la seconde fois MVP de la compétition. Une consécration confirme également l'élogieux bilan du leader sénégalais à la CAN. Il est impliqué dans 20 réalisations.

11 buts et 9 passes décisives marqués lors des phases finales auxquelles il a pu disputer. À ses côtés, figurent Pape Gueye, buteur lors de la finale, Idrissa Gueye, passé notamment par le Paris Saint-Germain, ainsi que le défenseur lyonnais Moussa Niakhaté.

Ce quatuor témoigne du talent et surtout de la maîtrise des Lions dans la compétition. Idem pour son nouveau classement qui fait passé le Sénégal de la 18e à la 12e au classement FIFA. Au moment où le Maroc(8e) gagnait 3 places.

Il faut ajouter qu'en terme de bilan, l' équipe du Sénégal est 12 buts marqués contre 2 buts encaissés. Pour les buteurs sénégalais, Pape Gueye arrive en tête avec 3 réalisations . Les attaquants Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye et Sadio Mané sont à 2 buts marqués.

Alors que Habib Diallo, Ilimane Ndiaye et Ibrahima Mbaye termine avec 1 but chacun. Quant au Pape Thiaw, il reste sur une performance historique en devenant le seul sélectionneur à remporter aussi bien le championnat d'Afrique des joueurs locaux et la Coupe d'Afrique.

Finaliste malheureux et pays hôte, le Maroc place également quatre joueurs dans cette équipe type. Yassine Bounou, héroïque lors de la séance de tirs au but en demi-finale contre le Nigeria (0-0, 4 t.a.b. 2), a été élu meilleur gardien du tournoi.La défense est complétée par Achraf Hakimi, positionné à droite après un début de compétition retardé par une blessure à la cheville, et par Noussair Mazraoui sur le flanc gauche.

Enfin Brahim Diaz, meilleur buteur de la CAN, figure logiquement dans ce onze, malgré son penalty manqué en finale, une panenka facilement stoppée par Edouard Mendy. Le joueur du Réal de Madrid termine la compétition avec 5 réalisations.

Bien que battu par Pape Thiaw et le Sénégal en finale, le sélectionneur marocain Walid Regragui a été choisi comme meilleur entraîneur de la CAN par la CAF. Troisième de la compétition et équipe ayant marqué le plus de buts dans cette compétition, le Nigéria place trois joueurs dans cette sélection.

Le défenseur Calvin Bassey est accompagné de Victor Osimhen, deuxième meilleur buteur du tournoi avec quatre réalisations. Ademola Lookman complète la liste, récompensant les qualités offensives durant la compétition.