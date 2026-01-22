Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Des formations gratuites de football au profit des enfants

Le Consulat honoraire de Malte à Pointe-Noire, en partenariat avec la Fondation Pro Social Inter Etats, a initié des formations gratuites de football au profit des enfants âgés de 3 à 15 ans.

L'activité à la fois sportive et éducative s'inscrit dans le cadre de la promotion du sport, de l'éducation et de l'épanouissement de la jeunesse. Elle vise la détection des talents, l'encadrement des jeunes et la promotion des valeurs de discipline, de paix, de cohésion sociale et de dépassement de soi, faisant du football un véritable outil d'éducation et d'insertion.

Ainsi, la Fondation Pro Social Inter-États, représentée au Congo par Orcel Bayonga Mbondza, ambassadeur de la paix et de l'environnement, lauréat du Prix Nuit du Mérite Congolais, a mis à la disposition du Consulat honoraire de Malte un effectif total de 32 enfants, dont 15 enfants issus de l'arrondissement 5 Mongo Mpoukou, 5 enfants de l'arrondissment 4 Loandjili, 7 enfants de l'arrondissement 6 Ngoyo, 5 enfants provenant de l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba.

Grâce à ce partenariat, les enfants bénéficient d'une formation sportive gratuite. Elle est assurée par des professionnels, avec la possibilité, pour les plus méritants, d'accéder à des bourses de formation à l'international, notamment à Malte, ouvrant ainsi des perspectives d'avenir et promoteur tant sportives qu'éducatives.

Les formations gratuites de football à l'endroit des jeunes viennent appuyer les orientations de Denis Sassou N'Guesso, qui place la jeunesse, la formation et le développement du capital humain au cœur des priorités nationales étant donné que le sport est reconnu comme un levier stratégique de cohésion sociale, d'éducation citoyenne et de paix durable, a indiqué Orcel Bayonga Mbondza.

Le président et représentant résident de la Fondation Pro Social Inter-États, en s'associant à cette dynamique traduit une volonté ferme d'accompagner les politiques publiques à travers des actions concrètes, inclusives et porteuses d'espoir pour les communautés locales.

Son leadership de proximité fondé sur l'humanisme, l'action sociale et la responsabilité citoyenne, contribue à créer des passerelles entre les institutions, les partenaires internationaux et la jeunesse congolaise.

À travers ce partenariat exemplaire entre le Consulat honoraire de Malte et la Fondation Pro Social Inter-États, le sport devient un véritable vecteur de développement humain, d'égalité des chances et d'ouverture internationale, au service de l'avenir du Congo.