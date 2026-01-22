Congo-Brazzaville: Transport urbain - Gozem lance son programme de financement de voiture

La Super App africaine, Gozem, spécialisée dans les solutions digitales de transport urbain a officiellement lancé, le 20 janvier, son programme de financement de véhicules (V+) à Brazzaville.

Ce lancement marque une étape stratégique dans le développement de Gozem après le début effectif, le 5 novembre dernier, de ses activités en République du Congo. Le programme V+ Voiture constitue, pour cet opérateur, une solution de financement permettant aux chauffeurs partenaires, appelés Champions, d'accéder progressivement à la propriété de leur véhicule tout en exerçant leur activité sur la plateforme.

Déployé en partenariat avec Mtn Congo, ce programme s'inscrit dans une ambition d'améliorer durablement la mobilité urbaine à Brazzaville tout en renforçant les opportunités économiques des chauffeurs partenaires.

Dans le cadre de ce partenariat, Mtn Congo accompagne les Champions V+ en équipant les véhicules financés d'un routeur Wi-Fi, permettant aux passagers de bénéficier d'une connexion Internet à bord pendant leurs trajets. Une initiative visant à améliorer le périmètre urbain, à travers un service adapté aux usages urbains et digitaux.

« Notre vision est de permettre à tous les conducteurs de sortir de la location et de devenir propriétaires en ayant leur propre patrimoine. On commence ici au Congo avec ce premier véhicule pour montrer déjà que nous sommes sérieux. Le véhicule est financé sur 4 ans », a précisé Manfreed Tomegah, directeur des opérations du groupe Gozem.

Avec le lancement du programme V+ au Congo, Gozem renforce son positionnement comme acteur structurant de la mobilité urbaine en Afrique centrale où elle propose des solutions de transport fiables, accessibles et innovantes, en phase avec les réalités locales.

Plateforme cent pour cent digital, cette super hub d'Afrique veut créer un potentiel et une dynamique dans la réglementation du marché des transports dans la capitale congolaise. Grâce à une application, disponible sur Android et iOS, Gozem regroupe une multitude de services notamment de transports, d'e-commerce et de services financiers aux passagers, chauffeurs-partenaires ainsi qu'aux marchands-partenaires et entreprises.

Outre Brazzaville où elle s'est récemment installée, la plateforme Gozem opère également au Togo, au Bénin, au Gabon et au Cameroun avec plus de 1 million de téléchargements, soit plus de 20 millions de courses effectuées dans 16 villes depuis son lancement en novembre 2018.

« Nous sommes là au Congo parce que nous voulons également que ce programme puisse prendre de l'ampleur. Donc nous allons aider tous les champions à obtenir de nouveaux véhicules », a indiqué Cecilia Kouna, la responsable régionale de Gozem.