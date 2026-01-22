Congo-Kinshasa: Le Génie militaire effectue des travaux d'assainissement sur plusieurs routes de Kinshasa

Le ministre des Infrastructures et Travaux publics (ITP), John Banza, a annoncé ce mardi 20 janvier la prise en charge, par le Génie militaire des FARDC, des travaux d'assainissement sur plusieurs axes stratégiques de Kinshasa. Cette mesure fait suite aux inondations récurrentes qui paralysent le boulevard Triomphal et l'avenue Kasa-Vubu après chaque pluie.

La décision a été prise au terme d'une séance de travail à laquelle ont participé le général Bruno Danga, commandant du Génie militaire, ainsi que le député national Godé Mpoyi, élu de la commune de Bandalungwa.

Les sites ciblés par cette intervention sont essentiels pour la mobilité dans la capitale. Il s'agit notamment des abords du Palais du Peuple, sur le boulevard Triomphal, ainsi que de plusieurs tronçons de l'avenue Kasa-Vubu à Bandalungwa. Malgré diverses tentatives de réhabilitation ces dernières années, ces zones demeurent impraticables lors de fortes précipitations.

Selon le ministère des ITP, le recours au Génie militaire marque le lancement d'une « réponse opérationnelle » aux urgences infrastructurelles de la ville. L'objectif est de trouver une solution durable à un problème qui persiste depuis plusieurs années et qui provoque d'importants embouteillages.

Rigueur, rapidité et maîtrise des coûts

Le général Bruno Danga a rassuré le gouvernement quant à la mobilisation immédiate de ses troupes et du matériel lourd nécessaire. Selon lui, l'implication de l'armée dans ces travaux de génie civil présente plusieurs avantages :

· Une rigueur dans le respect des délais d'exécution ;

· Une maîtrise des coûts grâce à l'utilisation des ressources humaines et logistiques propres à l'armée ;

· Une qualité technique des interventions garantissant la pérennité des ouvrages.

Cette collaboration entre le ministère des Infrastructures et les FARDC s'inscrit dans la volonté de restaurer l'autorité de l'État dans la gestion des infrastructures urbaines, tout en répondant rapidement au cri de détresse des usagers de la route.