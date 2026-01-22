Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau potable à Mwene-Ditu depuis près de 4 semaines

L'eau de la REGIDESO ne coule plus de robinets de la ville de Mwene-Ditu (Lomami) depuis près de 4 semaines.

Cette situation contraigne les habitants à parcourir de longues distances à pied vers des sources non aménagées, au risque de contracter des maladies hydriques. Dans les rues de cette ville, le spectacle des ménagères transportant des bidons d'eau est devenu quotidien. Angélique Kabedi, rencontrée sur le chemin d'une source, témoigne du calvaire des habitants :

« Nous parcourons chaque jour plusieurs kilomètres pour puiser de l'eau brute. La quantité que nous ramenons péniblement ne suffit même pas pour couvrir les besoins essentiels du ménage ».

Ensablement du captage de la rivière Musadi

Cette interruption de la desserte en eau est une conséquence indirecte des travaux de modernisation de la route Nationale n°1. Selon Didier Mbudi Lelo, directeur régional de la REGIDESO, le chantier a provoqué une accumulation importante de sable dans le bassin de captage de la rivière Musadi, principal point d'alimentation de la ville.

Face à cette crise, la REGIDESO affirme avoir pris des dispositions en collaboration avec l'entreprise chargée des travaux routiers. Les interventions en cours consistent à curer le sable accumulé dans les installations de captage, nettoyer le bassin de la rivière Musadi et rétablir progressivement la pression dans le réseau de distribution.

Tout en appelant la population au calme, la direction régionale de la REGIDESO assure que la situation sera « décantée » dans les plus brefs délais. En attendant, les habitants de Mwene-Ditu restent exposés aux risques sanitaires liés à la consommation d'eau de source non traitée.