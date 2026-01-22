Ile Maurice: Accident - Une piétonne tuée sur le coup

22 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Un accident de la route a coûté la vie à Mohini Chand ce mardi 20 janvier, vers 14 heures, sur la route principale de La Rampe-Le Moirt, à Mare-d'Albert. La victime, qui se trouvait le long de la chaussée, a été percutée par un véhicule.

Retrouvée inerte sur le bas-côté, elle a été déclarée morte par les secours dépêchés sur place. La zone a été sécurisée par la police, qui a procédé aux relevés d'usage et à l'inspection du véhicule impliqué.

Aucun témoin ne s'est manifesté à ce stade, mais des caméras de vidéosurveillance couvrent le secteur. Le corps a été transporté pour autopsie. Une enquête est en cours.

