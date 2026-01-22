Ile Maurice: Un avertissement de fortes pluies en vigueur à Maurice, pas de classes ce jeudi

Un avertissement de fortes pluies est en vigueur à Maurice ce jeudi 22 janvier 2026. Émis à 04 h 45 par la Station météorologique de Maurice, il restera valable jusqu'à midi. Selon les services météorologiques, des nuages actifs associés à une zone d'instabilité venant du nord influencent actuellement le temps sur l'ensemble du territoire.

Des averses modérées à parfois fortes, accompagnées d'orages isolés, sont observées à travers l'île. Des accumulations d'eau sont probables dans les zones habituellement sujettes aux inondations, tandis que la visibilité est réduite par endroits en raison du brouillard et des précipitations soutenues.

Les autorités appellent à la vigilance, notamment sur les routes, et recommandent d'éviter les zones à risque, les sorties en mer, les randonnées ainsi que les plaines, tout en rappelant de ne pas s'abriter sous les arbres lors d'orages.

À la suite de cet avis de fortes pluies, le Ministère de l'Éducation et des Ressources humaines a annoncé la suspension des classes pour ce jeudi 22 janvier 2026. Cette mesure concerne l'ensemble des établissements publics et privés du pré-primaire, du primaire et du secondaire, ainsi que les écoles à besoins éducatifs spéciaux (SEN) et les centres d'enseignement technique et professionnel, y compris ceux du MITD et de l'ITET.

Les chefs d'établissement et le personnel non enseignant sont toutefois tenus de se rendre dans leurs écoles et centres respectifs afin de procéder à un état des lieux et d'évaluer la situation sur le terrain.