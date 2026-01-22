Ile Maurice: Un héritage de paix et de droits célébré au collège du Saint-Esprit

Lundi 19 janvier, le collège du Saint-Esprit a célébré pour la seizième année consécutive le Martin Luther King Day avec un atelier destiné aux élèves de Grade 13. Organisée par Alain Jeannot, ancien élève et travailleur social, l'initiative visait à faire connaître la vie et l'engagement du pasteur Martin Luther King Jr. (1929-1968) et à encourager les jeunes à réfléchir à leur rôle dans la société.

Le Martin Luther King Day, jour férié fédéral aux États-Unis, rend hommage au leader du mouvement des droits civiques et à son activisme non violent pour mettre fin à la discrimination raciale. Lors de l'atelier, Alain Jeannot a retracé le parcours de King, de son enfance en Géorgie à son rôle de figure emblématique du mouvement non violent. Il a expliqué comment la ségrégation et les lois discriminatoires des États du Sud ont façonné sa détermination à défendre l'égalité et la justice.

Les élèves ont visionné le célèbre discours «I Have a Dream», en repérant les mots clés «dream» et «we» et en analysant les images métaphoriques qui rendent palpable et émouvante la vision d'un monde juste et fraternel. Ces procédés poétiques, a souligné Alain Jeannot, ont contribué à la reconnaissance internationale de King, notamment par le prix Nobel de la paix.

Il a rappelé l'assassinat du pasteur le 4 avril 1968 par un extrémiste, un destin tragiquement similaire à celui de Mahatma Gandhi. «Ils sont morts pour nos droits», a-t-il affirmé, invitant chacun à respecter les droits de tous, à cultiver la non-violence et la solidarité, et à transmettre ces valeurs aux générations futures.

Jean Marie Richard, membre de la National Human Rights Commission, a également pris la parole, insistant sur l'équilibre entre droits et obligations et sur l'importance de s'impliquer activement dans la société.

Il a évoqué le poème Still I Rise de Maya Angelou pour illustrer la persévérance et la force des descendants d'esclaves dans leur quête de reconnaissance et de respect de leurs droits.