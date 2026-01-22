Congo-Kinshasa: Les civils d'une ville du Sud-Kivu sont exposés à de graves dangers

communiqué de presse

Kinshasa — Les autorités et la mission de l'ONU devraient agir pour mettre un terme aux abus alors que le M23 s'est retiré d'Uvira

Le retrait soudain du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, de la ville d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 17 janvier 2026, a exposé les civils à de graves risques d'abus de la part des milices Wazalendo, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.

Après la prise d'Uvira par le M23 et les forces rwandaises le 10 décembre, les combattants du M23 ont menacé, harcelé et agressé des habitants de la ville. Par crainte d'être prises pour cible après le retrait du M23, de nombreuses familles de la communauté banyamulenge, des Tutsis congolais de la province du Sud-Kivu, ont quitté la ville avec le groupe armé, mais un nombre inconnu est resté sur place. Tard dans la journée du 18 janvier, l'armée congolaise s'est déployée dans la ville, la deuxième plus grande agglomération du Sud-Kivu. Les Wazalendo, des milices sans véritable organisation qui bénéficient du soutien de l'armée congolaise, ont un lourd bilan en matière d'abus commis contre les personnes vivant dans des zones sous leur contrôle.

« La simple présence des forces congolaises ne suffira pas à protéger les civils des Wazalendo tant qu'elles continueront à soutenir ou à tolérer ces milices violentes », a déclaré Clémentine de Montjoye, chercheuse senior sur la région des Grands Lacs à Human Rights Watch. « Les autorités congolaises devraient agir rapidement pour rétablir la sécurité et assurer la protection de tous les civils, y compris des Banyamulenge. »

Human Rights Watch a documenté, suite au retrait du M23, des pillages généralisés de maisons, de boutiques, d'églises et de bâtiments publics, y compris des biens appartenant aux Banyamulenge, grâce à des témoignages ainsi qu'à des photographies et des vidéos vérifiées. Human Rights Watch a géolocalisé des vidéos montrant des personnes non identifiées en civil pillant le palais de justice de la ville, une église méthodiste utilisée par la communauté banyamulenge, un restaurant, un immeuble de bureaux du gouvernement et le port de Kalundu. Des sources à Uvira ont signalé des dizaines de personnes blessées, et Human Rights Watch enquête sur des informations faisant état de meurtres de civils depuis que le M23 s'est retiré de la ville. « Nous avons peur pour notre sécurité », a expliqué un habitant d'Uvira, qui a auparavant été menacé par le M23. « Maintenant, on voit des cas de soldats ou de Wazalendo qui prennent les téléphones des gens et leur tirent dessus. »

Human Rights Watch a examiné des informations crédibles selon lesquelles les milices Wazalendo ont empêché des personnes de fuir vers les hauts plateaux qui couvrent des parties des territoires de Fizi, Mwenga et Uvira dans le Sud-Kivu, ce qui a soulevé des inquiétudes quant au déplacement des civils après le retrait du M23. Ces préoccupations ont été exacerbées par la fermeture continue de la frontière avec le Burundi.

Lors du contrôle d'Uvira par le M23 depuis décembre, ses combattants ont menacé et harcelé des personnes qu'ils considéraient comme opposées au groupe armé. Des sources de la société civile locales et des habitants ont signalé de multiples cas de meurtres, de disparitions forcées et de recrutement forcé commis par le M23 au cours du mois où il a contrôlé la ville. Tout au long de l'année 2025, des soldats congolais et des combattants Wazalendo ont aussi commis des exécutions sommaires et des violences sexuelles à l'encontre de civils dans le Sud-Kivu. Les combattants Wazalendo ont également harcelé, menacé et enlevé des membres de la communauté banyamulenge et ont restreint leur accès aux services essentiels alors qu'ils contrôlaient Uvira en 2025.

Les responsables du M23 et du Rwanda ont invoqué à plusieurs reprises la sécurité des Banyamulenge pour justifier leurs actions dans le Sud-Kivu. Ils ont également menacé des membres de la communauté banyamulenge qui n'étaient pas en phase avec eux, d'après les dires de deux chefs communautaires.

Le 17 janvier, les chefs de la communauté banyamulenge d'Uvira ont organisé une réunion et ont déclaré qu'ils avaient reçu des instructions du M23 invitant les Banyamulenge à partir avec eux sous peine de subir des attaques de représailles par des groupes Wazalendo, selon les témoignages de deux chefs et d'un membre de la communauté. Deux Banyamulenge qui faisaient partie de ceux qui ont quitté la ville avec le M23 ont raconté qu'un groupe était resté à Kamanyola, une ville proche de la frontière avec le Rwanda, et qu'on ignorait où il irait ensuite. Lors d'une réunion avec Human Rights Watch le 20 janvier, le ministre congolais de la Défense, Guy Kabombo Muadiamvita, a déclaré que « les Banyamulenge ne devraient pas être déplacés ou expulsés de force et devraient se sentir libres de retourner à Uvira s'ils le souhaitent ».

Le 19 janvier, le gouvernement congolais a annoncé une « restauration progressive de l'autorité de l'État » à Uvira, y compris « des mesures sécuritaires, judiciaires et humanitaires ». Le président Félix Tshisekedi et d'autres autorités congolaises devraient appeler publiquement à la protection des Banyamulenge et des autres civils à Uvira et exhorter les dirigeants Wazalendo à quitter la ville et à empêcher leurs milices de commettre de nouveaux abus. Les autorités congolaises et les bailleurs de fonds devraient veiller à ce qu'une aide financière adéquate parvienne rapidement aux personnes touchées par le pillage et la destruction de biens.

Alors que le gouvernement congolais a déclaré à plusieurs reprises que les groupes Wazalendo soutenaient les efforts nationaux pour résister aux forces rwandaises et au M23, leurs actions à Uvira et ailleurs dans le Nord et le Sud-Kivu mettent en évidence les graves dangers posés par ces milices opérant sans véritable commandement, discipline ou responsabilisation. Le gouvernement devrait veiller à ce que des forces de sécurité formées et aux antécédents vérifiés soient déployées pour rétablir la sécurité et protéger la population. Les autorités judiciaires civiles et militaires devraient lancer des enquêtes rapides et impartiales et des poursuites équitables contre les responsables d'infractions pénales.

Dans un communiqué du 15 janvier, le M23 et sa coalition politico-militaire, l'Alliance Fleuve Congo, ont annoncé qu'ils étaient prêts à placer Uvira sous la responsabilité de « la communauté internationale » et ont demandé au Secrétaire général des Nations Unies de déployer une « force ... neutre ». La force de maintien de la paix de l'ONU en RD Congo, la MONUSCO, s'est complètement désengagée de la province le 30 juin 2024, mais une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU datant de décembre 2025 lui permet de reprendre un certain niveau « de surveillance et de vérification du cessez-le-feu » au Sud-Kivu après décision de la Mission et notification officielle du Conseil.

La MONUSCO devrait déployer rapidement des experts en droits humains et en protection civile à Uvira et collaborer avec les autorités pour réaliser une évaluation des risques et une vérification des antécédents des unités de l'armée congolaise présentes sur le terrain, a déclaré Human Rights Watch.

L'Union européenne, l'Union africaine et les États-Unis devraient accroître l'aide humanitaire et faire pression sur les gouvernements du Burundi, de la RD Congo et du Rwanda pour qu'ils accordent la priorité à la protection des civils et garantissent l'accès aux organisations humanitaires ainsi qu'un passage sûr aux civils qui cherchent à fuir le conflit. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'UE et le Conseil de sécurité de l'ONU devraient adopter de toute urgence de nouvelles sanctions ciblées contre les autorités congolaises et rwandaises responsables ou complices de violations du droit international.

« La tentative du M23 de présenter leur contrôle d'Uvira comme le seul moyen d'assurer la sécurité de la communauté banyamulenge semble avoir exposé les civils à de nouvelles violences et de nouveaux abus », a conclu Clémentine de Montjoye. « Les autorités congolaises devraient déployer des forces de sécurité bien formées et aux antécédents dûment vérifiés, désarmer et démanteler les milices violentes et appréhender les responsables de crimes contre des civils. »