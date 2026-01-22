Madagascar: Une vie de dignité s'achève pour Sophie Rasoarimanana

22 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'Express de Madagascar est en deuil. Sophie Rasoarimanana, employée exemplaire du groupe depuis 24 ans, est décédée hier, à l'âge de 56 ans, des suites d'une longue maladie.

Employée comme femme de ménage, Sophie était reconnue pour sa disponibilité, sa gentillesse et son engagement. Par son attitude attentionnée, elle savait réconforter et soutenir ses collègues, tout en accomplissant ses tâches avec sérieux et professionnalisme.

Sa discrétion et son humilité faisaient sa force, et son sens du service marquait profondément le quotidien de tous ceux qui l'entouraient. « Elle affichait toujours un sourire chaleureux», lance une collègue.

« Elle répondait toujours présent lorsqu'on avait besoin d'elle », témoigne une autre.

Sophie appartenait à ces personnes qui œuvrent dans l'ombre, mais dont la présence laisse une empreinte durable. L'Express de Madagascar perd une collègue précieuse et respectée, dont l'exemple, la bonté et le dévouement continueront d'inspirer chacun au sein de l'équipe. Repose en paix, Sophie.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.