Madagascar: Une vie de dignité s'achève pour Sophie Rasoarimanana

L'Express de Madagascar est en deuil. Sophie Rasoarimanana, employée exemplaire du groupe depuis 24 ans, est décédée hier, à l'âge de 56 ans, des suites d'une longue maladie.

Employée comme femme de ménage, Sophie était reconnue pour sa disponibilité, sa gentillesse et son engagement. Par son attitude attentionnée, elle savait réconforter et soutenir ses collègues, tout en accomplissant ses tâches avec sérieux et professionnalisme.

Sa discrétion et son humilité faisaient sa force, et son sens du service marquait profondément le quotidien de tous ceux qui l'entouraient. « Elle affichait toujours un sourire chaleureux», lance une collègue.

« Elle répondait toujours présent lorsqu'on avait besoin d'elle », témoigne une autre.

Sophie appartenait à ces personnes qui œuvrent dans l'ombre, mais dont la présence laisse une empreinte durable. L'Express de Madagascar perd une collègue précieuse et respectée, dont l'exemple, la bonté et le dévouement continueront d'inspirer chacun au sein de l'équipe. Repose en paix, Sophie.