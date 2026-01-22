Madagascar: Gestion du complexe sportif d'Ampisikina - Bras de fer entre la municipalité et la direction des sports

La commune de Mahajanga a pris la décision de reprendre la gestion du complexe sportif d'Ampisikina, comprenant le gymnase couvert et la piscine, dans un arrêté municipal signé le 31 décembre dernier. Ce, après la délibération du conseil municipal lors de deux sessions ordinaires, du 17 au 28 novembre et du 1er au 5 décembre.

Cette décision municipale va ainsi à l'encontre de celle du Conseil des ministres du 22 décembre dernier, qui confie la gestion de toutes les infrastructures sportives à Madagascar au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le motif évoqué par le maire de Mahajanga est le tarif exorbitant de location de la salle et des terrains extérieurs, ainsi que le manque d'entretien.

« Les clubs et les sportifs locaux ne peuvent pas assumer le tarif appliqué. La gestion devra revenir à la commune, car les habitants doivent pouvoir jouir de cette infrastructure sportive. L'entretien et la maintenance sont négligés, tout comme l'éclairage. C'est encore la commune qui a remis ces lampes cobras pour permettre d'éclairer les lieux. La commune dispose de ressources humaines et peut affecter des employés au nettoyage des lieux.

Cette infrastructure a été réalisée grâce aux fonds publics : c'est un bien public. Il doit donc profiter aux habitants », a expliqué le maire hier lors d'un point de presse à l'Hôtel de ville. Face à cette situation, le nouveau directeur de la Jeunesse et des Sports Boeny, Sadroudine Moustapha, a réagi et n'entend pas céder.

« Le complexe sportif est actuellement géré par Tafita, un organisme rattaché au ministère de la Jeunesse et des Sports. Un protocole d'accord a été signé en 2017 par le ministère, représenté par l'ex-ministre Jean Anicet Andriamosarisoa, et l'ancien directeur général de Tafita, Eric Luciano Rakotoarimanga.

Cette intention de reprendre la gestion du complexe viole la loi et va à l'encontre de la décision adoptée par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 22 décembre dernier. Le ministère est le seul habilité à prendre une décision», a déclaré le directeur des sports à Mahajanga, hier lors d'une rencontre avec la presse à son bureau dans le fokontany de Mangarivotra.

Selon le texte, Tahiry Aina ho an'ny Fanatanjahantena sy Itsinjovana ny Tanora, ou TAFITA, se charge de la réforme du système de financement du sport et de la gestion du Fonds pour appuyer le développement du sport et de la jeunesse à Madagascar. Elle s'occupe également de la gestion, dans les règles de l'art, de toutes les infrastructures sportives au niveau central et à l'échelon provincial.