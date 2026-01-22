Afrique de l'Est: Taekwondo/Saison 2026 - L'Open de la zone 7 au pays en ouverture

Nouveau départ après des années sans reconnaissance internationale. La fédération malgache de taekwondo relance sa participation en compétition internationale. Trois sorties figurent dans son calendrier pour la saison 2026.

L'instance nationale projette de démarrer l'année par la participation à la première édition de l'Open de la zone 7 qui se tiendra le 22 février au Complexe national des sports à Côte d'Or, à Maurice. Les épreuves de combat ou kyorugi des catégories olympiques et le poomsae seront au programme de ce rendez-vous régional qui réunira les meilleurs des îles voisines comme l'île hôte, les Seychelles, Madagascar, les Comores et La Réunion.

Une journée de test-match des présélectionnés et des champions par catégorie, à l'issue du championnat national de l'an passé, est prévue le 7 février.La deuxième sortie internationale est la participation au championnat du monde juniors, à Tashkent (Ouzbékistan), du 12 au 16 avril.

Relance

Le regroupement des membres de l'équipe nationale est programmé du 17 mars au 15 avril dans la capitale ouzbèke.

La fédération projette également de participer cette saison aux Jeux olympiques de la jeunesse, dédiés aux athlètes de moins de 17 ans, au mois d'octobre à Dakar, au Sénégal. Un deuxième test-match des présélectionnés se tiendra du 24 mars au 24 avril. Un Open qui se tiendra à Fianarantsoa les 25 et 26 juillet servira de sélection des représentants du pays dans les catégories olympiques des juniors et seniors ainsi qu'en poomsae.

S'enchaîne par la suite le regroupement de l'équipe nationale qui s'étalera d'août au mois d'octobre. Après l'édition 2025 à Antsirabe, les championnats de Madagascar version 2026 de kyorugi et de poomsae se dérouleront à Fianarantsoa du 29 au 31 octobre. Les sommets régionaux devraient ainsi se tenir les mois de juillet et août. La fédération

priorisera également cette saison les stages et séminaires pour les arbitres, juges, les coaches, les maîtres de salle et les combattants. Une douzaine s'étalera de fin janvier au mois d'octobre.