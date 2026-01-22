Burkina Faso: Personnalités de L'Économiste du Faso - La Direction générale des douanes plébiscitée service de l'année

L'hebdomadaire L'Économiste du Faso a célébré, dans la soirée du mardi 20 janvier 2025 à Ouagadougou, la deuxième édition des Personnalités de l'année (PDA). Une cérémonie empreinte de solennité et haute en couleur, présidée par le ministre de la Communication, Gilbert Ouédraogo, consacrée à l'hommage rendu aux femmes et aux hommes, personnes physiques et morales, qui ont marqué l'actualité nationale et la vie des Burkinabè en 2025. Au total, 14 personnalités ont été distinguées, parmi lesquelles la Direction générale des douanes, sacrée dans la catégorie « Services ».

Instituée depuis 2024, l'initiative des Personnalités de l'année vise à mettre en lumière des acteurs clés des différents secteurs de l'économie burkinabè. La distinction peut être attribuée aussi bien à une institution qu'à un individu, pour peu que son action se soit démarquée par son impact, sa constance et sa contribution au développement national. Placée sous le thème « Rythmes et saveurs du terroir », cette deuxième édition a été l'occasion, selon la directrice de publication du journal, Elza Sandrine Hebié, d'aller bien au-delà de la simple remise de trophées. « Ce soir, nous faisons bien plus que remettre des distinctions. Nous faisons le choix de célébrer les réussites, dans un contexte où l'on parle trop souvent d'échecs et de crises », a-t-elle souligné.

L'édition 2025 s'est également distinguée par une innovation majeure avec l'introduction de deux nouvelles catégories, portant à quatorze le nombre total de distinctions. Il s'agit des Bâtiments et Travaux publics (BTP) et des Assurances. « Le BTP façonne nos villes, nos routes, nos infrastructures, tandis que l'assurance demeure un pilier souvent discret mais essentiel au bon fonctionnement de l'économie », a expliqué la directrice de publication.

Parmi les lauréats, deux catégories ont particulièrement retenu l'attention du public. La première est celle de la «Société», attribuée à Tinkuilga Nana, un octogénaire devenu symbole de patriotisme et d'engagement citoyen. En juin 2025, cet homme de 79 ans avait parcouru une trentaine de kilomètres à bicyclette, un sac de ciment attaché à l'arrière, pour soutenir l'initiative présidentielle Faso Mebo. Un geste fort, largement salué par l'opinion publique. « Je sais que mon sac de ciment ne pourra pas bâtir le pays à lui seul, mais je le fais pour ceux qui viendront après moi, pour mes petits-enfants, pour montrer l'exemple », avait-il déclaré. Son acte a suscité une vague d'admiration et inspiré plusieurs initiatives de reconnaissance citoyenne, lui valant le titre de Personnalité de l'année dans sa catégorie.

La seconde distinction marquante est celle des «Services» , décernée à la Direction générale des douanes, dirigée par l'Inspecteur divisionnaire Dr Yves Kafando. En 2025, l'administration douanière s'est illustrée par la modernisation de ses services, la sécurisation accrue des frontières, le renforcement des compétences de ses agents et une mobilisation sans précédent des ressources publiques. Un objectif ambitieux de 1 253 milliards FCFA de recettes avait été fixé pour l'exercice 2025, avec un taux de réalisation de 98,23 %, soit 1 231 milliards FCFA mobilisés.

Une performance historique, la première du genre, dépassant la barre symbolique des 1 200 milliards. En matière de lutte contre la fraude et les trafics illicites, les chiffres sont tout aussi parlants : 125 saisies, représentant environ 1,5 milliard FCFA de marchandises interceptées au seul mois de juin. Pour le Dr Yves Kafando, cette distinction consacre un effort collectif. « C'est un sentiment de satisfaction. Cela démontre que j'ai autour de moi des hommes et des femmes totalement engagés pour la cause nationale », a-t-il déclaré, avant d'annoncer un nouveau défi pour 2026, celui d'atteindre 1 367 milliards FCFA de recettes, soit une augmentation de 114 milliards par rapport à l'objectif de l'année dernière.

Dans son allocution, la directrice de publication a tenu à exprimer sa reconnaissance au président de l'ALT, Dr Ousmane Bougma, patron de la cérémonie, à la marraine, Gisèle Gumedzoé, directrice générale de Coris Bank International Burkina, ainsi qu'aux membres du gouvernement, au corps diplomatique et aux médias partenaires. Au-delà des distinctions, cette soirée a surtout rappelé que, même dans l'adversité, le Burkina Faso continue de compter sur des femmes et des hommes d'exception pour écrire, chaque jour, les pages de son développement.