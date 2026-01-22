Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Isidore Mvouba échange avec les cadres du Pool et du Djoué Léfini

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a convoqué, le 19 janvier à Brazzaville, une réunion avec les parlementaires, les chefs de partis politiques et les cadres des départements du Pool et du Djoué Léfini. L'objectif était de disséquer les événements qui ont brièvement troublé la quiétude des populations dans la localité de Mindouli.

Alors que le calme est désormais rétabli dans la localité de Mindouli, l'heure était à l'analyse. Pour le président de l'Assemblée nationale, lui-même fils du département du Pool, il ne s'agissait pas d'une simple réunion formelle, mais d'une nécessité absolue de comprendre l'état d'esprit de tous les ressortissants du Pool et du Djoué Léfini sur ces échauffourées.

« Les événements de Mindouli, qui ont profondément affecté les populations locales et suscité une vive émotion à l'échelle nationale et internationale, nous interpellent tous et nous imposent un devoir de vérité, d'écoute et de responsabilité », a déclaré Isidore Mvouba. Ces échanges, a rappelé le président de l'Assemblée nationale, visaient à comprendre et condamner les violences mais surtout à rappeler les lois de la République.

Les troubles signalés près de la nationale numéro 1 avaient été analysés comme une altercation armée entre les militaires de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) et les Ninjas-Nsilulu de Frédéric Bintsamou dit Pasteur Ntoumi, suite à la destruction de deux motocyclettes en situation irrégulière.

Dans une lettre commune, les dirigeants et cadres des départements du Pool et du Djoué Léfini ont condamné avec fermeté et sans équivoque tous les actes de violence et d'incivisme commis par les éléments de Frédéric Bintsamou contre les populations innocentes du Pool et du Djoué Léfini, particulièrement de Mindouli.

Ils ont convenu de soutenir sans ambiguïté les forces de sécurité et les encouragent à poursuivre avec détermination leur mission de sécurisation des populations et de restauration de l'autorité de l'État sur tout l'étendue du territoire national. Tout en dénonçant les prises de position, pressions, menaces, campagnes de désinformation et tentatives d'intimidation menées par certains groupes se réclamant de la diaspora congolaise qui visent à remettre en cause, discréditer les initiatives de paix, de dialogue et de stabilité portées par les populations et les responsables des départements du Pool et du Djoué Léfini.

« Nous rappelons que la liberté d'expression ne saurait justifier la promotion de la violence, de la division ni la mise en danger des populations civiles ou des acteurs engagés pour le vivre ensemble », ont-il indiqué.

Les cadres réaffirment, dans cette déclaration, leur appui total aux initiatives du président de la République destinées à restaurer, pérenniser la paix, la sécurité et la sérénité dans nos départements. Ils appellent, à cet effet, tous les acteurs politiques nationaux ainsi que l'opinion internationale à soutenir les efforts de maintien de la paix, de la stabilité et du vivre ensemble pour mettre fin au cycle récurrent de violences qui endeuillent les populations congolaises.