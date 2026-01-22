Congo-Brazzaville: Le Cnosc accélère les travaux de son nouveau siège

Le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) sera bientôt doté d'un nouveau siège. La cérémonie de la pose de la première pierre a été effectuée le 20 janvier sur le nouveau site de Joseph Nkeoua à Bacongo par Hugues Ngouélondélé, ministre des Sports, en présence des membres du Cnosc.

Les travaux qui dureront 18 mois seront réalisés par la société Tempero tandis que le contrôle et le suivi seront assurés par AIC, maître d'oeuvre de l'ouvrage. Cette construction intègre la vision de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa) qui, dans son ambitieux programme, a décidé de construire les sièges des Comités nationaux olympiques (Cno) encore non pourvus. Le but étant de permettre aux différents Cno de disposer de sièges modernes afin d'améliorer leurs performances managériales et administratives. La demande faite par le Cnosc a rencontré une oreille attentive de l'Acnoa.

Ce projet, dont la surface au sol est de 351,195 m2 sera conçu sur un terrain rectangulaire d'une surface de 2536,58 m2. Le bâtiment principal, de type R+1 avec terrasse d'une surface cumulée de 1111,25 m2 , est composé d'un hall d'accueil et de réception de 42,60m2, d'une salle de réunion de 43m2, d'un escalier qui assure l'accès des différents niveaux, des bureaux et des sanitaires. Une guérite de 11,65m2, un espace prévu pour un terrain de sport de 1310,73m2, 19 place de parking et des espaces verts font également partie des travaux à réaliser d'après la présentation faite par Daniel Raise Mboko, l'architecte.

La pose de la première pierre, a expliqué André Blaise Bollé, premier vice-président du Cnosc, lance le signal de départ qui fera sortir le Cnosc du lot des sans domiciles fixes. Il a rappelé que l'acquisition de ce terrain avait été rendue possible grâce à l'implication personnelle de Jean Claude Nganga, en ce temps là président du Cnosc.

Pour lui, l'édifice qui sera érigé sur le site de Joseph Nkeoua répond au standard de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique.

« Le début de cette construction découle du financement de l'Acnoa et des cotisations des membres du mouvement olympique et sportif congolais. Nous espérons bénéficier d'autres contributions pour la poursuite des travaux », a souhaité le premier vice-président du Cnosc.

Edgard Bassoukissa, l'administrateur maire de Makelékélé, représentant le maire de Bacongo empêché, a salué le projet qui selon lui, marque le début d'une nouvelle ère pour le mouvement sportif congolais. « Ce futur siège offrira les conditions optimales pour l'épanouissement de nos athlètes qu'ils soient compétiteurs de haut niveau ou simples amateurs et deviendra un centre névralgique pour l'administration sportive et le développement du sport, contribuant ainsi au rayonnement de notre agglomération », a indiqué l'administrateur maire.

Le site de Joseph Nkeoua qui reçoit ce projet a-t-il précisé, est un lieu chargé d'histoire, symbolisant à la fois l'activisme politique, anticolonial et l'émergence de la culture congolaise moderne.