Madagascar: Frontières - Antoine Randrianjafy prend la direction générale des douanes

Le Conseil des ministres du 20 janvier 2026 a officialisé la nomination d'Antoine Randrianjafy, inspecteur principal des Douanes, au poste de directeur général des Douanes malagasy.

La passation de service a eu lieu au siège de la douane d'Antaninarenina, en présence du ministre de l'Économie et des Finances, donnant le coup d'envoi officiel de son mandat. Fort d'une solide expérience dans le commerce international, Randrianjafy commence sa carrière à la douane d'Ivato avant de rejoindre le bureau douanier de Mamory, où il a occupé plusieurs postes avant de devenir chef des opérations commerciales en 2022, jusqu'à cette nomination.

Il a également exercé en tant que consultant au Bureau international des tarifs douaniers (B.I.T.D.) du ministère des Affaires étrangères, ce qui a développé son expertise dans le domaine douanier et commercial à l'international.

Son parcours et sa spécialisation en commerce international constituent des atouts majeurs pour sa mission. Sa prise de fonction intervient à un moment où la modernisation de l'administration douanière, la lutte contre la fraude et les trafics illicites, ainsi que la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance sont des priorités pour soutenir la relance économique de Madagascar.

Antoine Randrianjafy a exprimé sa détermination à améliorer la performance de la Douane et à intensifier les actions contre la corruption, tout en poursuivant les réformes engagées pour rendre l'administration plus efficace et transparente.

La Douane malgache entame une phase de professionnalisation et d'expertise internationale, gage de sécurité économique et de développement pour le pays.