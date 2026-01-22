Madagascar: Port de Toamasina - Achèvement imminent du nouveau quai à conteneurs

Ce sera un moment historique. Les travaux de construction du nouveau quai à conteneurs au port de Toamasina ont bien respecté le calendrier prévu. Si tout va bien, la réception et la mise en service de la nouvelle infrastructure sont attendues au mois de mars.

Selon les explications fournies par la Société du port autonome de Toamasina (Spat), ce quai, d'une longueur de 333 mètres, sera en mesure d'accueillir les navires porte-conteneurs de dernière génération, capables de transporter jusqu'à 14 000 boîtes, équipés de grues STS, contre une capacité de 3 000 EVP à l'heure actuelle.

« Les impacts économiques seront palpables dès la mise en service de ce nouveau quai puisque nous serons en mesure, à partir de cette année 2026, d'accueillir les grands navires qui ne pouvaient pas accoster à Toamasina auparavant. Le transbordement dans d'autres ports de l'océan Indien ne sera donc plus nécessaire puisque ces navires pourront directement venir à Madagascar », explique Julio Rajaonasy, directeur technique par intérim de la Spat.

Travaux de finition

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le port est aujourd'hui déjà en effervescence pour préparer ce grand événement. Selon les derniers chiffres disponibles, les travaux de construction du quai C4 étaient déjà achevés à 74,16 % à la fin du mois de novembre 2025 et ont sans doute déjà connu des avancées importantes jusqu'à maintenant. Il reste, entre autres, des travaux de finition à réaliser comme l'installation du rail et des bollards qui servent à attacher les cordes d'amarrage des navires.

Les opérations de dragage sont également terminées pour que la profondeur de l'eau du canal d'amenée et au niveau du quai atteigne les 16 mètres, l'une des conditions majeures pour pouvoir accueillir les gros navires.

Les armateurs sont également en effervescence face à ce gros changement en perspective, qui va modifier de manière radicale leur mode opératoire. Selon les informations de la Spat, les plus grandes compagnies maritimes comme MAERSK, MSC, CMA-CGM et SEAL sont déjà venues prendre les informations utiles et se préparent déjà à faire venir les gros navires à Toamasina dès la mise en service du quai C4.

Rappelons que la construction du quai C4 est l'une des pièces maîtresses des travaux d'extension du port de Toamasina. Parmi les autres nouvelles infrastructures figurent le terre-plein Hastie d'une superficie de 10 hectares, le renforcement et la prolongation de 345 mètres supplémentaires de la protection contre les vagues, ou brise-lame, ainsi que l'aménagement de nouvelles routes de connexion entre les quais et les zones de stockage et la mise en place de murs de protection contre les vagues tout au long des zones exposées à la mer.