Afrique: Inauguration au Musée du Bardo de l'exposition « Magna Mater entre Zama et Rome »

TUNIS — La Tunisie et l'Italie ont inauguré mercredi soir au Musée national du Bardo l'exposition archéologique « Magna Mater entre Zama et Rome », marquant le retour des oeuvres de Zama Regia après un périple scientifique et muséal Tunis-Rome-Tunis, en présence de diplomates et de représentants culturels des deux pays.

L'événement, fruit de la coopération archéologique tuniso-italienne, a été précédé d'une conférence de presse conjointe et d'une visite guidée de l'exposition, en présence de responsables culturels et scientifiques tunisiens et italiens.

La cérémonie officielle s'est tenue dans le hall central du Musée du Bardo, où certaines pièces majeures de l'exposition ont été exceptionnellement installées. Cette mise en espace a conféré à l'inauguration une forte portée symbolique, plaçant les oeuvres antiques au coeur même du dispositif protocolaire.

Dans son allocution, la ministre des Affaires culturelles Amina Srarfi a salué la portée internationale du projet. « Grâce à l'amitié et à la fructueuse coopération tuniso-italienne, nous avons réussi à créer un grand événement qui propulse le site de Zama à l'échelle mondiale, met en valeur le patrimoine tunisien et a permis le retour de la Grande Déesse en Tunisie », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que l'exposition « Magna Mater entre Zama et Rome » constitue « une première étape d'un grand projet archéologique sur le site de Siliana », annonçant que le partenariat se poursuivra à travers « des formations, des échanges, des travaux de protection et, peut-être, de nouvelles découvertes ».

« Jusqu'au 21 juillet 2026, l'âme, l'esprit et l'empreinte des civilisations carthaginoise et romaine flotteront sur le Musée national du Bardo », a encore affirmé la ministre, exprimant le souhait de voir le musée attirer un public aussi nombreux que celui du Colisée à Rome.

De son côté, le ministre italien de la Culture Alessandro Giuli a souligné la solidité du partenariat culturel entre les deux pays. « La coopération culturelle constitue l'un des fondements les plus solides et les plus féconds des relations entre la Tunisie et l'Italie », a-t-il déclaré, rappelant que l'Italie est « le premier partenaire de la Tunisie dans le domaine archéologique, avec quatorze missions actives ».

« La Tunisie est l'héritière d'une civilisation millénaire et la gardienne d'un patrimoine d'une richesse exceptionnelle », a-t-il ajouté.

Il a également rappelé que l'exposition, présentée auparavant au Parc archéologique du Colisée à Rome de juin à novembre 2025, avait attiré près de trois millions de visiteurs, contribuant à « braquer les projecteurs sur les trésors de Zama ».

Selon Alessandro Giuli, ce projet s'inscrit dans la continuité de l'accord conclu en 2024 entre le président de la République Kaïs Saïed et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni. « Nous sommes convenus de lancer une coopération archéologique afin de valoriser l'extraordinaire patrimoine tunisien et de le faire connaître aux Italiens et au monde entier », a-t-il déclaré.

Présentée dans la salle de Sousse du Musée du Bardo, l'exposition réunit une trentaine de pièces archéologiques découvertes sur le site antique de Zama Regia (gouvernorat de Siliana), datées entre le Ier siècle avant J.-C. et le IIe siècle après J.-C. Les œuvres -- sculptures, fragments votifs et objets cultuels en marbre, calcaire et terre cuite -- illustrent les cultes rendus à la Magna Mater, ou Grande Déesse, sous ses multiples appellations et figures, témoignant des circulations religieuses et culturelles entre Carthage et Rome.

Le parcours est enrichi par des supports multimédias, offrant une lecture immersive du contexte historique, cultuel et archéologique du site de Zama. L'exposition sera ouverte au public du 21 janvier au 21 juillet 2026.