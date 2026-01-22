Madagascar: Examen Officiel - Les dates des épreuves avancées

Modification des dates d'examen validées. Les dates des épreuves des examens du CEPE, du BEPC et du Baccalauréat reviennent « à la normale ». Le conseil des ministres du 20 janvier a validé la rectification du calendrier des examens officiels pour la session 2026.

Ainsi, l'examen du CEPE se tiendra le mardi 16 juin. Les épreuves du BEPC se dérouleront du lundi 6 au jeudi 9 juillet. L'examen du Baccalauréat aura lieu le même mois, du lundi 20 au vendredi 24 juillet pour le Baccalauréat général et pour la première partie du Baccalauréat technologique, technique et professionnel. Sa seconde partie se tiendra du lundi 27 au jeudi 30 juillet.

Cette rectification intervient après les réclamations des établissements scolaires privés et des parents d'élèves, qui craignaient de devoir payer un mois supplémentaire de frais de scolarité.

Initialement, le calendrier scolaire 2025-2026 prévoyait le CEPE le 21 juillet, le BEPC du 27 au 30 juillet et le Baccalauréat du 17 au 27 août, alors que la fin de l'année scolaire a été annoncée pour fin juin. Les techniciens des ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que les responsables des établissements scolaires publics, se sont réunis après la publication de ce premier calendrier pour parvenir à un accord qui a été validé en conseil des ministres.

Cette première décision avait été motivée par les suspensions de cours liées aux grèves des enseignants en octobre, qui ont entraîné un retard d'environ 90 heures. Quel impact cela aura-t-il sur le niveau des futurs candidats ?