Madagascar: Herilovasoa Ratsimandao - « Sous sérum, le handball malgache doit être soigné en profondeur »

interview

Nouveau président de la Fédération malagasy de handball, Herilovasoa Ratsimandao Andriamanga annonce une refondation en profondeur de la discipline.

Vous venez d'être élu à la tête de la Fédération malagasy de handball. Quelle sera votre première action ?

La toute première décision sera de lancer un audit du compte de gestion de la fédération. Il est essentiel de connaître exactement la situation financière avant d'engager des réformes et de bâtir un projet crédible.

Quelle est la principale mission que vous vous fixez pour votre mandat ?

Ma mission est de redresser le handball malgache. Aujourd'hui, il n'est plus simplement malade, il est sous sérum. Il faut donc le soigner en profondeur. Cela impliquera l'élaboration de nouveaux textes, une meilleure organisation, et, à terme, la création d'une véritable maison du handball, comme cela existe dans de nombreux pays.

Quelles actions concrètes comptez-vous mettre en œuvre pour relancer la discipline ?

La reconstruction doit commencer à la base. Nous allons relancer le handball scolaire, avec des compétitions inter-lycées, puis nous envisagerons ensuite le niveau interuniversitaire. La formation des techniciens est également un axe prioritaire. Sans entraîneurs, arbitres et cadres compétents, aucun développement durable n'est possible.

Disposez-vous des moyens nécessaires pour concrétiser ces ambitions ?

Toutes les actions reposent sur les moyens financiers. Nous sommes en train d'approcher des sponsors (dont certains travaillent déjà avec les ligues) afin de les convaincre de nous accompagner. En tant que militaire au sein de la Gendarmerie nationale, je compte également échanger avec mes supérieurs hiérarchiques pour identifier les secteurs où une contribution est envisageable. Par ailleurs, nous travaillons avec le Comité olympique malagasy pour renforcer la formation des techniciens.

Quel type de formations privilégiez-vous ?

La Confédération africaine de handball (CAHB )propose des formations destinées aux cadres et techniciens. Madagascar doit impérativement y participer pour ne pas accuser de retard. Les règlements et les techniques évoluent chaque année. Le principal obstacle reste le coût, environ 250 dollars, soit plus de 1 100 000 ariary par personne. Nous allons discuter avec la CAHB pour obtenir des conditions plus accessibles aux Malgaches.

Quelles sont vos priorités à court terme ?

La priorité immédiate est de ramener le public dans les salles. Le handball doit redevenir attractif comme il l'était il y a quelques années. Nous allons renforcer l'appui aux sections et aux ligues, véritables piliers de la formation des joueurs et des clubs. Enfin, nous allons intensifier la collaboration avec l'ENS afin d'assurer des formations continues aux acteurs du handball malgache.