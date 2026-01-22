Madagascar: État civil - L'enrôlement biométrique sur les rails

22 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Un atelier consacré à la réforme de l'état civil et de l'identité se tient hier et ce jour à Anosy, à l'initiative du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Réforme de l'État civil et de l'Identité (RECI).

L'événement rassemble les préfets, préfets de police, secrétaires généraux de préfecture et chefs de district, des responsables territoriaux clés dans la gestion de l'état civil et le suivi des mouvements de population. L'objectif de cet atelier est de renforcer la coordination entre ces acteurs, de favoriser une meilleure appropriation de la réforme et de préparer son application efficace sur le terrain.

Selon un communiqué relatif au dossier publié hier, la réforme ambitionne de garantir à chaque citoyen une identité légale sécurisée et conforme aux normes internationales d'ici 2030. Elle s'inscrit dans une démarche globale de modernisation de l'administration publique, reposant sur des systèmes numériques fiables, performants et interconnectés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'ouverture de l'atelier, la Secrétaire générale du ministère, Andriantomponera Nalisoa Voahangiarimino, a rappelé que la réforme de l'identité ne constitue pas seulement un chantier technique, mais une transformation en profondeur de l'administration publique.

Le programme bénéficie du soutien de la Banque mondiale à travers le Projet de Gouvernance Digitale et de Gestion de l'Identité Malagasy (Prodigy), mis en oeuvre par l'Unité de Gouvernance Digitale. Prodigy appuie la digitalisation de l'administration publique à Madagascar, notamment la numérisation des actes d'état civil, l'enrôlement biométrique, le Registre social unique (RSU) et l'e-Fokontany, ainsi que la mise en place des infrastructures et le respect des normes et standards.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.