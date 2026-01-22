Madagascar: Universités - Les soutenances de HDR temporairement suspendues

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres) a annoncé la suspension temporaire des soutenances pour l'obtention du diplôme d'Habilitation à diriger des recherches (HDR). Cette décision a été officialisée hier par la publication d'une note de service.

Selon le ministère, cette mesure intervient à la suite de malentendus et de divergences d'interprétation liés à l'application du décret encadrant la HDR, notamment concernant les conditions d'accès, les exigences académiques et les procédures de soutenance.

Cette situation a conduit les autorités à engager un processus de révision du cadre réglementaire. « La suspension de la HDR est due à l'ambiguïté de l'article 3 du décret relatif à ce diplôme, ce qui a amené chaque établissement à l'interpréter selon ses propres convenances », a précisé hier le Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans l'attente de la publication du nouveau texte, toutes les soutenances HDR sont suspendues. Les dossiers en cours sont mis en attente et aucune nouvelle autorisation de soutenance ne sera délivrée durant cette période transitoire.

Le Mesupres indique que la reprise des soutenances interviendra après l'adoption officielle du décret révisé, lequel devra clarifier le régime du diplôme et définir de manière explicite les conditions et critères d'accès, dans un souci de qualité, de transparence et de rigueur scientifique.

Par ailleurs, un nouveau décret du ministère de l'Enseignement supérieur est attendu d'ici un mois au plus tard, afin d'améliorer et de préciser les modalités de soutenance de l'Habilitation à diriger des recherches (HDR), a conclu le Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa.